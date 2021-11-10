Нефть нам не указ: почему цены на бензин только растут

Усилия властей в борьбе с ростом цен на бензин не прошли даром. Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что текущая стоимость топлива в России искусственно занижена. Оказывается, без демпферного механизма ценники на бензин были бы выше почти на треть, пояснил Шульгинов. Эксперты соглашаются, хотя и признают, что у демпфера есть свои недостатки, и его механизм давно нужно пересмотреть. Цены на бензин, похоже, будут продолжать двигаться вверх в любом случае, с демпфером или без него. Вопрос только в том — как резко. Но есть и другие следствия существующего устройства защитного механизма. NEWS.ru подсчитал, сколько мог бы стоить литр на заправке, если бы не защитная мера.

Lidia Veles/NEWS.ru

«Дороже на 15 рублей»

Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что, несмотря на критику, механизм демпфера показал свою эффективность и помог в сдерживанию цен на топливо. Если бы не он, цены были бы сейчас заметно выше.

Кто только не ругает демпфер — то производители, то розничные продавцы. Но механизм работает, он свою роль сыграл и показал свою эффективность. Если бы не было демпфера, по нашим оценкам, бензин был бы дороже рублей на 15, — завил глава Минэнерго.

По его словам, механизм демпфера нельзя «просто так корректировать», нужно понимать, для чего это делается. В случае необходимости корректировки могут рассматриваться, однако сейчас глобальные изменения этого механизма не обсуждаются, добавил Шульгинов.

Как работает демпфер

Принцип работы демпфирующего механизма основан на разнице между экспортной и индикативной внутренней ценой топлива. Эта разница может быть и положительной, так и отрицательной. В первом случае экспортировать нефтепродукты выгоднее, чем продавать их внутри страны, во втором — всё наоборот. Механизм демпфера был приведён в действие в 2019 году, чтобы не допускать резких колебаний цен на бензин на внутреннем рынке. При высоких экспортных ценах на нефть государство компенсирует НПЗ потери в виде отрицательного акциза, при низких — нефтяные компании платят часть разницы в ценах в бюджет.

Нефть, бензин и инфляция

В Минэнерго считают, что именно благодаря демпферу рост цен на бензин в рознице не выходит за рамки инфляции, а в 2020 году оказался заметно ниже (2,5% против инфляции в 4,9%). Не совсем понятно, почему он должен был ей соответствовать, ведь цены на нефть тогда рухнули на 34%. Средняя стоимость нефти марки Urals (той самой нефтяной смеси, которую экспортирует Россия) в 2020 году составила 41,73 доллара против 63,59 в 2019 году. Наивные автолюбители посчитали, что цены на топливо если не упадут, то хотя бы несколько снизятся, но в итоге средняя цена на бензин пусть не существенно, но всё-таки снова выросла.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Демпфер отвязал внутреннюю оптовую цену от внешней, а цены на нефть влияют непосредственно на внешнюю цену, говорит главный экономист TeleTrade Марк Гойхман. Именно поэтому даже невзирая на сильное падение нефти в начале 2020 года внутренние оптовые цены на это отреагировали очень слабо, объясняет он.

К тому же не стоит забывать, что упала не только нефть, но и курс рубля, в моменте на 33%. Из-за этих факторов оптовая цена в России в прошлом году изменилась не так сильно как внешние цены, а если оптовые цены относительно стабильны, то и розничные будут вести себя схоже, — пояснил эксперт NEWS.ru.

Точный расчёт

До введения демпфера уровень корреляции между ценой netback (это и есть внешняя цена на российское топливо в рублях) и оптовой ценой был очень высоким. Внутренние оптовые цены с незначительной задержкой двигались «след в след» за внешней ценой, напоминает Гойхман. В условиях действия демпферного механизма и особенно в 2021 году уровень корреляции между двумя ценовыми индикаторами сильно снизился. То есть разрыв между динамикой внешних и внутренних цен на топливо в России произошёл, и произошёл он именно за счёт введения демпфера, говорит Гойхман.

Вот реальный пример. Цена netback по состоянию на 10 ноября 2021 года на Санкт-Петербургской бирже составляет 78,6 тысячи рубля за тонну или 59,5 рубля за литр (для расчёта берём тонну равную 1320 литрам бензина). При этом оптовая или биржевая цена − 53 тысячи рубля за тонну или 40,2 рубля за литр.

Если бы демпфера не было, то оптовая цена должна была быть примерно на 10% ниже цены netback или 54-55 рублей за литр АИ-92. Добавляем сюда 10% маржи сети АЗС и получится, что розничная цена АИ-92 без депмфера сейчас составляла бы 58-59 рублей за литр, — посчитал Гойхман.

При текущем среднем по России уровне цены в 46,11 рубля за литр АИ-92 выходит, что демпфер «снизил» розничную цену на 12-13 рублей за литр, что близко к тому, о чём говорил Шульгинов. Для бензина АИ-95 схожие расчёты дают чуть более скромные цифры. Без демпфера литр такого бензина на заправке стоил бы 60-61 рубль вместо нынешних среднероссийских 51,4 рубля за литр.

Минусы демпфера

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артём Деева, при существующем демпфирующем механизме компенсируются либо потери производителей нефтепродуктов, либо государства.

Механизм вообще был создан не для корректировки розничных цен на бензин и дизтопливо, а для недопущения ситуации, при которой в стране возникает дефицит топлива или в случае, когда НПЗ несут потери, — сказал аналитик NEWS.ru.

Этот принцип уже давно подвергается критике со стороны производителей нефтепродуктов, так как не работает на конечную цену топлива в рознице и не стимулирует производителей нефти загружать российские НПЗ, объясняет Деев.

В текущем году оптовые цены на бирже заметно опережали розничные. Тонна бензина АИ-95 летом стоила 58 тысяч рублей на бирже, и литр в рознице по идее, должен был стоить минимум 60 рублей (оптовая цена+прибыль АЗС). В реальности АЗС закупали бензин по высокой цене, а продавали себе в убыток, постепенно повышая цены, продолжает эксперт. У производителей нефти в России нет механизма, за счёт которого цена на «чёрное золото» внутри страны для российских НПЗ была бы ниже, чем за границей. И для стабилизации розничных цен на топливо демпфер нужно полностью пересматривать, заключает Деев.

Статистика свидетельствует, что вне зависимости от того, в какую сторону движутся нефтяные котировки, стоимость топлива в России на протяжении многих лет исключительно растёт. Демпфер лишь замедляет этот рост. Пока в литре бензина более 60% занимают налоги, рассчитывать на лучшее, очевидно, не приходится.