Нефть марки Brent рухнула ниже $99 за баррель Цена нефти марки Brent на лондонской бирже рухнула до $99 за баррель впервые с 19 апреля

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В среду, 6 июля, в ходе торгов стоимость нефти эталонной марки Brent рухнула ниже $99 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Такой отметки цена достигла впервые с 19 апреля.

По данным на 17:17 мск, цена Brent падала на 2,84% — до $99,85 за баррель. Немногим ранее она снижалась ниже 99$.

К 17:32 мск стоимость нефти сбавила падение и находилась на отметке $100,07 за баррель (-2,67%). При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2022 года дешевеет до $96,65 за баррель — на 2,87%.

Цена Brent в падающем тренде уже второй день. 5 июня она упала ниже $103 впервые с 11 мая 2022 года. Таким образом, по данным лондонской биржи ICE, обвал ценового показателя стал равен 9%.

Тем временем цены на газ впервые с 10 марта превысили отметку $1700 за тысячу кубометров в ходе биржевых торгов. Таким образом, стоимостные показатели на энергоресурсы выросли примерно на 7%. На текущий момент максимальное ценовое значение составляет $1715 за тысячу кубометров.