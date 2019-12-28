Нефть продолжает дорожать 30 декабря после подъёма цен 27 декабря до максимума с середины сентября на данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в Соединённых Штатах.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени составляет $68,35 за баррель, что на $0,19 выше цены на закрытии предыдущей сессии. По итогам торгов 27 декабря фьючерсы выросли в цене на $0,24 — до $68,16 за баррель.
Февральский фьючерс WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожал на $0,05 — до $61,77 за баррель. К закрытию рынка 27 декабря цена контракта составила $61,72 за баррель, поднявшись на $0,04 по сравнению с предыдущей сессией.
За минувшую неделю Brent подорожала на 3,1%, WTI — на 2,1%, причем подъём цен был отмечен по итогам четвертой недели подряд,
Издание уточняет, что доклад Минэнерго США, обнародованный 27 декабря, указал на снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 5,467 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов на 3 млн баррелей.
Ранее NEWS.ru писал, что Новак оценил перспективы от соглашения ОПЕК+. По его словам, Россия должна постепенно принять решение о выходе из сделки. Таким образом российские компании смогут сохранить долю на рынке и реализовать другие перспективные проекты.
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