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17 июня 2026 в 10:52

Стоимость нефти марки Brent обвалилась до $77,94 за баррель

Цена нефти марки Brent впервые с марта упала ниже $78 за баррель

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $78 (5,6 тыс. рублей) за баррель впервые с 2 марта 2026 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10:15 мск снижение замедлилось.

Пиковое значение падения было зафиксировано в районе 10:08 мск, когда цена опустилась до $77,94. К 10:15 мск темпы падения несколько скорректировались: баррель Brent оценивался в $77,99, что соответствует снижению на 1,23%. Аналогичная картина наблюдалась и по другому ключевому сорту — WTI с поставкой в августе продемонстрировала падение на 1,29%, достигнув отметки $74,3 (5,3 тыс. рублей) за баррель.

Ранее сообщалось, что последняя лицензия на поставки нефти и нефтепродуктов из России прекратила действие в США, это ограничивает финансовые операции с российским сырьем. Срок ее действия истек 17 июня в 07:01 по московскому времени. Лицензия позволяла проводить необходимые финансовые операции для доставки, продажи или выгрузки российского сырья и его производных, содержала ряд существенных ограничений.

До этого стало известно, что Россия сохранила рекордные с начала года темпы экспорта сырой нефти. За четыре недели, по 14 июня, объем морских поставок достиг 3,83 млн баррелей в сутки. Седний объем поставок с начала года достиг 3,49 млн баррелей в сутки. Этот показатель превышает среднегодовые значения, зафиксированные в каждый из годов после начала специальной военной операции на Украине.

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