Нефть дешевеет из-за новостей о COVID-19

https://static.news.ru/photo/8541c6f6-caab-11ea-920a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чёрное золото эталонных марок начало падать в цене на торгах 20 июля из-за данных об увеличении прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире. Об этом свидетельствуют сводки торговых площадок.

Сентябрьский фьючерс нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures к утру понедельника торговался на уровне $42,85 за баррель, что на $0,29 (0,67%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии. Эти контракты в пятницу упали в цене на $0,23 (0,5%).

Августовский фьючерс WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на $0,28 (0,69%) — до $40,31 за баррель. На закрытии прошлой сессии эти контракты потеряли $0,16 (0,4%).

На прошедшей неделе, согласно отчётам, Brent подешевела на 0,2%, в то время как WTI прибавила 0,1%.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, скользящая средняя прироста заболевших в мире выросла до рекордных 242 тыс. человек. При этом 30% новых заболевших зафиксированы в США, передаёт «Интерфакс».

Несмотря на то что США продолжили фиксировать увеличение прироста случаев и к концу прошлой недели достигли рекордного дневного показателя в более чем 77 тыс., относительно низкий уровень смертности по сравнению с ранним периодом вспышки в марте-апреле позволил сгладить некоторые опасения рынка, — отмечает рыночный стратег IG Markets Цзиньи Пан.

Однако в Штатах на прошлой неделе число буровых установок сократилось на пять штук и составило сейчас 253. Об этом сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. В 2019 году в стране работало 954 буровых установки. Кроме того, импорт чёрного золота в июне снизился на 14,7% в годовом выражении после падения на 25% в мае. Такие данные приводятся в отчёте Министерства финансов страны.

Как писал NEWS.ru, хранилища нефти США вряд ли будут пользоваться большим спросом у других государств, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что Вашингтон может сдать в аренду Индии место в своих стратегических запасниках. Эксперты полагают, что Штаты просто решили заработать на хранилищах в условиях, когда поставщики ищут любой способ пристроить нефть.