Нефть Brent упала ниже $82 впервые за 10 месяцев Нефть марки Brent на Лондонской бирже опустилась ниже $82 за баррель впервые с 11 января

Фото: Cris Faga/imago-images.de/Global Look Press

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $82 за баррель. Это произошло впервые с 11 января текущего года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 04:41 по Москве 28 ноября стоимость Brent опускалась до уровня $81,41 за баррель. К 04:43 она опустилась до $81,25 за баррель (-2,86%).

При этом фьючерс марки WTI с поставкой в январе 2023 года снижался на 3% до уровня $73,9 за баррель.

Ранее газета Junge Welt со ссылкой на парламентского статс-секретаря Министерства экономики Германии Михаэля Кельнера написала, что немецкие власти на фоне отказа от поставок российского черного золота проводят «очень деликатные переговоры о диверсификации поставок» нефти. Опасения у руководства страны вызывает тот факт, что нефтеперерабатывающий завод в Шведте может в будущем еще больше сократить производство. В настоящее время НПЗ работает на половину от своей мощности.

В свою очередь Вашингтон разрешил американской нефтегазовой компании Chevron поставлять нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Об этом сказано в тексте лицензии, опубликованной Минфином США. Документом разрешается продажа, экспорт или импорт в Соединенные Штаты венесуэльского сырья и нефтепродуктов, производимых совместными предприятиями Chevron.