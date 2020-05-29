Нефть Brent подорожала выше $38

https://static.news.ru/photo/b302e8d4-a1e0-11ea-9893-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Фьючерс нефти марки Brent c поставкой в августе поднялся в цене на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов.

Его стоимость составила $38,17 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 21:28 по мск. Последний раз баррель Brent стоил дороже $38 в марте 2020 года.

По состоянию на 21:35 по мск Brent торговалась по $37,53 за баррель, а нефть сорта WTI — $35,54.

NEWS.ru писал, что в мае Россия сократила нефтедобычу до 9,39 млн б/c в рамках ОПЕК+. Среднесуточная добыча нефти и конденсата в России с 1 по 28 мая составляла 1,281 млн тонн. Об этом сообщает ЦДУ ТЭК.

Ранее Минэнерго заявили, что газовый рынок восстановится быстрее нефтяного. Это связано с тем, что снижение среднемирового спроса на газ составляют до 5%.

9 марта рынок углеводородов обвалился более чем на 30%. Это произошло из-за провала переговоров ОПЕК+. Тогда Россия отклонила предложение о допсокрашении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки.