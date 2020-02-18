Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов выросла до $58 за баррель — на 0,5%. Об этом
Стоимость нефти выше $58 за баррель в последний раз была 31 января 2020 года.
Отмечается, что цена марки WTI повысилась до $52,64 — на 0,7%.
Как писал NEWS.ru ранее, несмотря на сохранность зависимости российской экономики от доходов от экспорта сырьевых продуктов, риск с нестабильностью цен на сырьё снизился. Аналитики отмечают, что существенных изменений в российской экономике стоит ждать, если нефть будет стоить менее $40 за баррель продолжительный период.
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