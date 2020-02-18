https://static.news.ru/photo/141835fa-52c9-11ea-9d03-fa163e074e61_660.jpg Фото: skeeze /pixabay.com

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов выросла до $58 за баррель — на 0,5%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Стоимость нефти выше $58 за баррель в последний раз была 31 января 2020 года.

Отмечается, что цена марки WTI повысилась до $52,64 — на 0,7%.

Как писал NEWS.ru ранее, несмотря на сохранность зависимости российской экономики от доходов от экспорта сырьевых продуктов, риск с нестабильностью цен на сырьё снизился. Аналитики отмечают, что существенных изменений в российской экономике стоит ждать, если нефть будет стоить менее $40 за баррель продолжительный период.