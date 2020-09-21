Нефть Brent дешевеет второй день подряд

https://static.news.ru/photo/21f574ae-fca0-11ea-8618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Опасения по поводу возобновления добычи на востоке Ливии и рост случаев заражения коронавирусом в ряде стран мира второй день подряд влияют на нефтяные цены.

В ходе торгов 22 сентября они снижаются умеренно после резкого падения накануне. Так к 8:10 мск на лондонской бирже ICE Futures стоимость нефти Brent с поставкой в ноябре составляла $41,36 за баррель, что на $0,08 (0,19%) ниже цены при закрытии предыдущей сессии. Тогда данные контракты подешевели на $1,71 (4%), до $41,44 за баррель.

Цена нефти WTI с поставкой в октябре незначительно отыгрывает падение на предыдущей сессии. На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к названному времени за неё просят $39,22 за баррель, что на $0,09 (0,23%) выше уровня, зафиксированного 21 сентября. Тогда фьючерсы подешевели на $1,8 (4,4%) — до $39,31 за баррель.

Эксперты AxiCorp предполагают , что опасения из-за роста числа заражённых коронавирусом на планете сохранятся. Поэтому во втором полугодии 2020 года не изменится и волатильность на рынке.

Краткосрочный прогноз для цен на нефть остаётся в лучшем случае туманным, — считают эксперты.

При этом добыча нефти в Ливии возобновляется и с 24 сентября должна расти на 220 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE 21 сентября снижалась на 5,1% — до $40,96 за баррель. Также на 5,9% дешевела добываемая в Техасе нефть марки WTI. Она торговалась по $38,89 за баррель. За период с 14 по 20 сентября 2020 года цена на нефть Brent выросла на 8,3%, а нефти WTI — на 10,1%, что стало максимальным скачком с июня.