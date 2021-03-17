Не скрытая угроза: что провоцирует рост цен на бензин

России предрекли новый виток роста цен на топливо. Соответствующая оценка содержится в отчёте Счётной палаты (СП) за 2020 год. Аудиторы опасаются повторения топливного кризиса 2018 года, спровоцированного ростом мировых цен на нефть. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, в текущем году не стоит опасаться ни резкого роста цен на топливо, ни его дефицита. На днях правительство скорректировало демпферный механизм, поэтому прогноз СП оказался неактуальным. Правда, всё вышесказанное относится только к поставкам бензина.

Счётная палата России в своём отчёте по итогам 2020 года предупредила о возможности нового топливного кризиса. Риски роста цен на топливо СП назвала одной из «укрупнённых проблем» аудита в прошедшем году.

В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряжённости, — говорится в документе.

В 2018 году властям пришлось принимать экстренные меры из-за роста цен на топливо. Тогда кабмин внедрил демпферный механизм, с помощью которого удалось минимизировать эффект от колебания мировых цен на нефть на стоимость горючего в России.

Как отмечают аудиторы, в конце прошлого и начале текущего года стоимость нефти снова начала расти. 12 марта цена автомобильного бензина марки «Регуляр-92» (АИ-92) побила исторический рекорд, достигнув в ходе торгов 55,75 тыс. рублей за тонну. В мае 2018 года стоимость АИ-92 доходила до 55,43 тыс. рублей за тонну.

Власти попытались стабилизировать ситуацию и на оптовом, и на розничном рынке нефтепродуктов. Так, нефтяникам было рекомендовано увеличить нагрузку на нефтеперерабатывающие заводы, чтобы удовлетворить растущий спрос. В Счётной палате считают, что стабилизации также будут способствовать решение увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже и корректировка демпфирующего механизма.



Необходимость корректировки Минфин признал ещё в феврале, посчитав однако, что она потребуется не ранее 2024 года. Правительство же решило действовать оперативнее. Накануне СМИ сообщили о том, что кабмином уже согласована корректировка в формуле демпферного механизма с 1 мая.

Согласно демпфирующей схеме бюджета, когда цена нефти растёт, нефтяные компании обязаны не повышать цену топлива на АЗС больше, чем на уровень официальной инфляции за год. За это нефтяники получают доплату из бюджета (положительный демпфер). Когда цена нефти снижается, нефтяные компании не снижают цены на АЗС, а отчисляют в бюджет разницу от сдерживания цены на топливо на высоком уровне вместо её снижения (отрицательный демпфер).

Нынешний формат демпферного механизма привёл к тому, что с начала года индикативная цена на бензин и дизтопливо (оптовая цена, устанавливаемая правительством) увеличивалась сильнее, чем цены на АЗС.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впечатление такое, что Счётная палата выступила в качестве своего рода лоббиста нефтяных компаний, ведь именно нефтяники высказывали недовольство действующим механизмом, напоминает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В частности, они указывали, что демпфирующей надбавки им не хватает для покрытия расходов по поставке топлива на внутренний рынок. По словам эксперта, когда говорится о том, что «есть риски», имеется в виду, что топливо, возможно, подорожает, а возможно, и не подорожает. Вопрос ценообразования в нефтяной промышленности Юшков напрямую связывает с налоговым манёвром в нефтяной отрасли.

Ежегодно с 1 января до 2024 года в России на 5% снижается экспортная пошлина и повышается налог на добычу полезных ископаемых. То есть нефтяникам приходится платить больше налогов уже тогда, когда они только извлекли нефть на поверхность. Соответственно, с каждым годом цена на нефть на внутреннем рынке постепенно приближается, а к 2024 году достигнет уровня мировой цены. Более дорогая нефть означает более дорогие нефтепродукты. Чтобы стоимость дизеля, бензина на отечественном рынке не выросла, государство возвращает нефтяникам часть уплаченных налогов. Это и подразумевает демпфирующий механизм. Формула эта сложная, для каждого нефтеперерабатывающего завода компенсация своя. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Нефтяники жаловались на нерентабельность переработка нефти и поставки топлива на внутренний рынок, предупреждая, что если демпфирующий механизм скорректирован не будет, они будут вынуждены сократить производство нефтепродуктов. А это уже могло быть чревато возникновением дефицита, ажиотажного спроса и той социальной напряженностью, о которой пишет Счётная палата, отмечает Игорь Юшков.

Благодаря корректировке демпфирующего механизма на 2021 год проблема решена. Ни роста цены, ни дефицита в 2021 году, я думаю, не будет, — считает эксперт.

Между тем руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев указывает, что речь идёт только о ценах на бензин, ведь корректировка демпфирующего механизма для дизельного топлива состоится только в 2022 году. А это значит, что цена на него вполне может начать расти. Тем более что солярка является основным видом топлива в сельском хозяйстве, где сейчас начинается новый сезон и будет повышаться спрос, отмечает эксперт.

Топливный кризис может возникнуть и по причине недостатка топлива, как это было в прошлом году. Россияне, которые массово не смогли выехать за границу летом и в новогодние праздники, больше закупали бензин на АЗС для поездок по стране. Сформировался определённый дефицит, оптовые цены на бирже взлетели, что отразилось на розничной стоимости. Сейчас может произойти похожая ситуация. Европу накрывает третья волна пандемии, потребление бензина и дизеля может вырасти на фоне карантинных мер и опасений россиян за собственное здоровье. При этом в мае начнутся плановые остановки производства на многих НПЗ, как это бывает ежегодно. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Остаётся надеяться, что все меры, обозначенные правительством, помогут сдержать рост цен на топливо в рамках инфляции, которая в марте достигла 5,7% (в годовом выражении). В тех же пределах могут подорожать и нефтепродукты, больше всего АИ-98, меньше — АИ-92, прогнозирует Деев.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно понимать, что внутренний рынок отталкивается от внешнего, который постепенно начинает восстанавливаться, а главным драйвером роста цен на нефть является восстановление мировой экономики через вакцинацию, замечает Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями. Он ожидает, что в ближайшие месяцы ОПЕК+ будет наращивать добычу, а это приведёт к тому, что на фоне роста объёма предложения нефтяные цены начнут постепенно снижаться.

Цены на внутреннем рынке тоже должны несколько снизиться. Напряжённость вокруг стоимости топлива пока что больше похожа на временную, вызванную искусственно созданным дефицитом на мировом рынке. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Очень не хотелось бы, чтобы в дополнения к растущим ценам на продовольствие россияне ощутили «всю прелесть» подорожания бензина. Не стоит забывать, что в цену практически всех продуктов питания заложена стоимость транспортировки. В том числе поэтому цены на нефтепродукты и их возможный рост касается каждого, а не только лишь автолюбителей.

Рост розничных цен на топливо оказывает существенное влияние на стоимость других товаров, а также услуг, соглашается завкафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина.

Понятно, что увеличиваются транспортные издержки. Соответственно, дорожают все продовольственные и непродовольственные товары, в ценах которых заложены транспортные расходы, — перечисляет эксперт.

Одновременно увеличиваются расходы на личный автотранспорт и стоимость частных перевозок. Всё это приводит к снижению качества жизни населения, заключает Чернухина.

По мнению Игоря Юшкова, в арсенале у государства множество инструментов, с помощью которых можно не допустить ни роста цен, ни дефицита на российских заправках. В стоимости одного литра бензина чуть ли не 80% занимают налоги и сборы. Регулируя их размер и объём, государство может влиять на цену. Вопрос в том, готово ли оно таким способом решать проблему.