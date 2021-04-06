Не говядиной единой: потребление мяса рекордно снизилось

Потребление говядины в России упало до десятилетнего минимума. Но удивляться тут нечему. Цены взлетели — доходы населения упали. Только случилось это не за один месяц и даже не за год. Эксперты видят проблему шире, связывая падение потребления со структурными изменениями на рынке и ростом мировых цен. Но факт остаётся фактом: говядина стала для многих россиян своего рода деликатесом. Сегодня они вынуждены выбирать более дешёвые свинину и мясо птицы.

Потребление говядины в России в 2020 году снизилось на 3,4%, до 1,94 млн тонн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. По оценкам экспертов, данный показатель стал рекордно низким за последние десять лет.

В Национальной мясной ассоциации причиной снижения потребления говядины называют отсутствие у россиян уверенности в будущих доходах, экономию и переход на более дешёвые виды белка, а в Центре отраслевой экспертизы — сокращение производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.

В советское время потребление говядины превышало потребление курицы и свинины, напоминает генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Всё потому, что говядина представляла собой продукт выбраковки молочного стада: на убой отправлялись телята, бычки на доращивании, а также низкопродуктивные коровы. Со временем молочное животноводство стало претерпевать качественные изменения. Надои на одну корову значительно выросли.

Так, по состоянию на конец 2000 года, в стране содержалось 12,7 млн коров, а производство сырого молока составляло 32,3 млн тонн. В 2020 году производство молока в России находилось на аналогичных отметках (32,2 млн тонн) при том, что общее поголовье коров сократилось до 7,9 млн.

Для обеспечения потребностей в молоке больше не требуется содержать столько коров, как в предыдущие годы, объясняет эксперт. Сокращение стада коров привело к общему сокращению стада крупного рогатого скота — с 27,5 млн голов в 2000 году до 18,1 млн голов в 2020 году, — что в свою очередь способствовало падению производства говядины.

Для сравнения: если в 1990 году производство говядины в стране составило 4,4 млн тонн, в 2000 году — почти 1,9 млн тонн, в 2010 — 1,7 млн тонн. Минимальных отметок оно достигло в 2017 году — 1,5 млн тонн в убойном весе.

Дешёвой говядины можно не ждать. С одной стороны, об этом свидетельствуют структурные изменения на мясном рынке, с другой — глобальные тренды. Мировые цены на говядину растут и растут значительно. Не стоит сбрасывать со счетов и девальвацию национальной валюты, которая привела не только к подорожанию импортного мяса, но и увеличила затраты отечественных производителей на корма и ветпрепараты. Алексей Плугов гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Общий объём импорта с учётом говяжьих субпродуктов в 2020 году составил 333 тысячи тонн, против 869 тысяч тонн десять лет назад. При этом доля мясного скота в общей его численности в сельхозпредприятиях хотя несколько выросла за последние годы (с 5,5% в 2010 году до 12,5% в 2020 году), но всё ещё остаётся низкой, признаёт Плугов. Производство говядины более затратное и трудоёмкое, чем птицы или свинины, а сроки окупаемости — более длинные.

Тем временем цены на говядину продолжают ставить рекорды. Так, они росли весь 2019 год, а за 9 месяцев 2020 года поднялись на 17,5%, подсчитали в Национальном союзе мясопереработчиков. В декабре 1 килограмм говядины в рознице (508 рублей) стоил в 1,8 раза дороже свинины (269 рублей) и в 3,5 раза дороже курицы (145 рублей). Не удивительно, что в условиях снижения своей покупательной способности население переходит на более дешёвый животный белок.

По мнению завкафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения университета «Синергия» Светланы Языковой, падение спроса на говядину в том числе свидетельствует о падении уровня жизни россиян.

Цены на мясную продукцию уже давно в определённой мере являются индикатором уровня жизни населения. Для большинства людей по причине их низкого дохода и неуверенности в завтрашнем дне говядина из-за своей высокой стоимости является деликатесом, который они могут позволить себе разве что по праздникам или вообще не могут позволить. Поэтому красное мясо заменяется намного более доступным белым — курятиной. Светлана Языкова кандидат экономических наук, и. о. завкафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения университета «Синергия» кандидат экономических наук, и. о. завкафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения университета «Синергия»

Потребление мяса птицы растёт последние лет десять. По данным «Центра Агроаналитики» Минсельхоза, в 2010 году в структуре потребления мяса курятина занимала 35,7% (24,7 килограмма в год), а в 2019 году этот показатель вырос до 44,6% (33,9 килограмма). Доля свинины тоже выросла — с 33% до 34,1% (22,9 и 25,9 килограмма в год). Напротив, потребление говядины за тот же период снизилось с 18 до 14,1 килограмм (в структуре потребления его доля сократилась с 26% о 18,5%).

Уменьшение доли потребления говядины наблюдается уже несколько лет и многие потребители стали отказываться от менее доступных видов продуктов, комментирует доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова. Эта тенденция, по её словам, находится в значительной зависимости от структуры расходов населения.

По данным Росстата среднедушевые денежные доходы населения пусть незначительно, но росли в течение последних трёх лет — плюс 4% в 2018 году, плюс 6,2% в 2019 году и плюс 0,4% в 2020 году. При этом годовое потребление мяса в расчёте на душу населения также демонстрировало рост: в 2018 году — 74,5 килограмма (+1,2%), в 2019 году — 75,8 (+1,8%), в 2020 году — 77 (+1,6%).

Казалось бы, налицо благоприятные тенденции к росту потребления мяса, однако доля потребления непосредственно говядины сокращается. Причиной тому — рост розничных цен. В 2020 году по отношению к 2018 году стоимость говядины выросла на 9,2 %, в то время как цена на свинину и птицу снизились на 2,2% и 3,8% соответственно, — объясняет эксперт.

Это, в свою очередь, приводит к изменению в структуре расходов россиян. Потребитель, несомненно, отдаст предпочтение более доступным в ценовом плане видам мяса, которыми являются птица и свинина, резюмирует Мясникова.