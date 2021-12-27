Названы валюты — аутсайдеры 2021 года

Валютами — аутсайдерами 2021 года можно считать кубинское песо, ливийский динар и турецкую лиру. Они подешевели по отношению к американскому доллару на несколько десятков процентов, а песо просто показало наихудший результат среди 146 валют мира. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.
Как
Ливийский динар подешевел по отношению к доллару США на 71%. Это связано с общей нестабильностью в государстве.
Что касается турецкой лиры, то её обесценивание относительно доллара США на 49% аналитик связывает с оригинальной кредитно-денежной политикой страны, где продолжается понижение ключевой ставки, несмотря на высокую инфляцию.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов заявил, что россиянам следует опасаться инфляции издержек, обусловленной повышенными ценами на нефть и газ в мире, поскольку Россия часто закупает импортные товары, цены на которые значительно вырастут. Он предсказал рост цен на 50% и вызванный этим всплеск инфляции в 2022 году.
В свою очередь, экономист Николай Кульбака объяснил, как бороться с инфляцией. По его словам, для борьбы с инфляцией в России нужна максимально открытая и свободная экономика.