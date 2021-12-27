Названы валюты — аутсайдеры 2021 года

Валютами — аутсайдерами 2021 года можно считать кубинское песо, ливийский динар и турецкую лиру. Они подешевели по отношению к американскому доллару на несколько десятков процентов, а песо просто показало наихудший результат среди 146 валют мира. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Как рассказал аналитик, кубинское песо упало по отношению к доллару США на 96%. Это худший вариант среди 146 валют мира, за которыми следит агентство Bloomberg. Пандемия оказала крайне негативное воздействие на экономику Кубы, она продолжает стагнировать. Также играют свою роль многочисленные ограничения, установленные со стороны США. Уровень инфляции на Кубе за 10 месяцев 2021 года составил 60%

Ливийский динар подешевел по отношению к доллару США на 71%. Это связано с общей нестабильностью в государстве.

Что касается турецкой лиры, то её обесценивание относительно доллара США на 49% аналитик связывает с оригинальной кредитно-денежной политикой страны, где продолжается понижение ключевой ставки, несмотря на высокую инфляцию.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов заявил, что россиянам следует опасаться инфляции издержек, обусловленной повышенными ценами на нефть и газ в мире, поскольку Россия часто закупает импортные товары, цены на которые значительно вырастут. Он предсказал рост цен на 50% и вызванный этим всплеск инфляции в 2022 году.

В свою очередь, экономист Николай Кульбака объяснил, как бороться с инфляцией. По его словам, для борьбы с инфляцией в России нужна максимально открытая и свободная экономика.