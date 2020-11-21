Названы субъекты РФ с самыми высокооплачиваемыми работниками

https://static.news.ru/photo/7b7892d4-2d17-11eb-82ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 100 тысяч рублей в месяц в России получают работники на Крайнем Севере и в Москве. В 2020 году в пяти регионах труд как минимум 25% работников оплачивается такой суммой.

Об этом говорят данные исследования, которое провело РИА Новости. В целом по стране 7,9% работников могут похвастаться столь высокой зарплатой. При этом лишь 16 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше среднероссийского значения.

Лидером рейтинга оказалась Чукотка, где более 40% работников получают как минимум 100 тысяч рублей в месяц. В Ямало-Hенецком автономном округе доля таких работников составляет 35%. Москва в рейтинге заняла третье место. В столице более 100 тысяч рублей получают 31,6% работников.

Также в топ-10 попали Магаданская область (27,3%), Ненецкий автономный округ (25,8%), Сахалинская область (21,9%), Якутия (18,9%), Ханты-Мансийский автономный округ (18,4%), Камчатка (18,4%) и Санкт-Петербург (13,5%).

Исследование показало, что северные регионы всё ещё конкурентоспособны на рынке труда, хотя потеряли некоторые советские льготы.

Для половины регионов страны зарплата в 100 тысяч рублей является очень редкой. Так, минимальная доля высокооплачиваемых работников отмечена в Мордовии, Кабардино-Балкарии и Ивановской области (1%). Не набирается и 2% работников с высокой зарплатой в некоторых регионах центральной части России, среди которых Ивановская, Орловская, Тамбовская, Брянская, Костромская и Владимирская области. Также отмечается, что среднестатистический работник в России может рассчитывать на зарплату 23-56 тысяч рублей в месяц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в то время как реальные доходы населения продолжают снижаться, ожидания в части размера зарплат у россиян растут. За последние несколько месяцев размер желаемого дохода вырос более чем вдвое. NEWS.ru попытался узнать, что заставило наших соотечественников столь кардинально изменить своё представление об «идеальной» зарплате, величина которой в три раза превысила среднюю зарплату по стране.