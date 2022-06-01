Названы способы уменьшить задолженность россиян по кредитам Экономист Беляев назвал способы уменьшить задолженность россиян по кредитам

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Уменьшить задолженность россиян по кредитам можно двумя путями, рассказал эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев изданию АБН. Во-первых, нужно увеличить количество рабочих мест и уровень зарплат, а во-вторых — сами банки должны избежать сложной ситуации из-за просрочек платежей от должников.

Увеличение долговой нагрузки в условиях отсутствия роста реальной заработной платы является тревожным фактором. До критической точки мы ещё не дошли, но важно учитывать тенденцию. Она не выглядит позитивной и лечится двумя путями. <...> Со стороны ЦБ необходимо более детальное изучение данной проблемы, — сказал Беляев.

Он добавил, что инфляция выросла, а реальные доходы населения — нет. При этом количество рабочих мест в России даже если растёт, то недостаточно, а заработные платы увеличиваются только в отдельных сферах. В итоге граждане берут новые займы, чтобы закрывать предыдущие кредиты, сообщил Беляев.

29 мая стало известно, что количество кредитных карт в России впервые превысило отметку в 50 млн в апреле. При этом по 2,9 млн из них россияне допустили просрочку свыше 90 дней. По данным Росстата, на 1 января 2022 года в РФ проживали около 83,2 млн человек трудоспособного возраста, то есть порядка 60% работающих граждан имеют кредитные карты.