https://static.news.ru/photo/296d94ec-db67-11e9-a834-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Тревел-агентство Biletix определило самые выгодные для россиян направления путешествий этой осенью.

Выяснилось, что выгоднее всего станет поездка из Москвы в Минск. Авиабилеты в обе стороны обойдутся в 6,5 тыс. рублей.

Также будет выгодным путешествие в Ереван из Краснодара (6,6 тыс. рублей) и Ростова-на-Дону (7,2 тыс. рублей). За 8,5 тыс. рублей можно слетать из Москвы в греческий город Салоники.

Кроме того, от девяти до 15 тыс. рублей обойдутся билеты из Москвы в Ереван, Стамбул, Рим, Прагу и Милан, отмечает RT .

Ранее эксперты портала Skyscanner выяснили, что самым подешевевшим среди 25 востребованных направлений стала Великобритания. Отправившись в Альбион, туристы сохранят 33% от летней цены билета.

Второе место занял Азербайджан, замыкают тройку лидеров США. Снижение объясняется появлением новых перевозчиков, писал News.ru.