https://static.news.ru/photo/07d621d2-e80f-11e9-8461-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россияне стали снимать больше денег в банкоматах. Самые крупные суммы обналичивают жители Москвы и Московской области.

В среднем сумма составляет 14,7 тысячи рублей за один раз, пишут « Известия » со ссылкой на данные Центробанка.

На втором месте — Чукотка. Там среднестатистический местный житель единовременно снимает 14,5 тысячи. Третий в рейтинге — Сахалин, где наличные из банкомата уходят в сумме 12,2 тысячи рублей.

В среднем по стране эта цифра равна 8,8 тысячи рублей.

В общей сложности в первом полугодии россияне обналичили 13,4 трлн, это на 180 млрд рублей больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Впрочем, и безналичные операции стали весомее, за год их объём вырос на 2,5 трлн рублей — до 11,3 трлн.

Ранее News.ru писал, что возможностью снять наличные деньги в кассах магазинов чаще других пользуются жители Забайкалья, Амурской области и Хабаровского края. Там средняя сумма получаемых средств — 104 тысячи рублей.