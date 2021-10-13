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Названы причины высоких цен на газ в Украине

15:55, 13 октября 2021
Названы причины высоких цен на газ в Украине
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Проблема высоких цен на газ в Украине появилась из-за «бестолковых евроустремлений» местных властей. Об этом рассказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Pravda.Ru.

Проблема высоких цен на газ — это проблема, созданная отчасти искусственно самим руководством Украины, притом не целенаправленно, а в рамках бестолковых евроустремлений, которые не пытались каким-то образом осмысливаться, — подчеркнул Фролов.



Он назвал Украину энергодефицитной страной, которая потребляет больше ресурсов, чем производит, при том, что на либерализованном рынке страны никто не регулирует цены.


В чём был смысл этой либерализации? Он был в том, чтобы на Украине начали действовать общеевропейские правила игры. То есть Украина во время евроинтеграции имплементировала ряд ключевых положений энергетического законодательства Европейского союза, в том числе положений, которые касаются принципов ценообразования, — пояснил эксперт



Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности увеличить экспорт газа в Европу через Украину, так как газопровод может лопнуть при увеличении объёмов поставок.

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