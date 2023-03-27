Названы категории жилья, которое продается со скидками Эксперт по недвижимости Летенков: разведенные супруги могут продавать жилье с большой скидкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жилье может продаваться с большой скидкой, если собственниками была разведенная супружеская пара, рассказал «Вестям Подмосковья» эксперт по недвижимости Валерий Летенков. По его словам, наибольший дисконт в 20–30% бывает при продаже жилья, которое недавно было получено в наследство. Эксперт добавил, что квартиры с несколькими наследниками также могут продаваться дешевле рыночной стоимости, поскольку собственники имеют планы на деньги от продажи жилья.

Под выкуп с наибольшим дисконтом в 20–30% попадает свежее наследство. Оно всегда несет риски для покупателя. Сюда же относятся квартиры, где есть несколько наследников, уже мысленно потративших деньги от продажи жилья <...>. Не менее распространенным сегментом считается развод, когда бывшие супруги не хотят друг друга больше видеть и готовы на невыгодную продажу жилплощади, — объяснил Летенков.

Эксперт добавил, что нередко собственниками квартир, которые продаются с большой скидкой, являются бизнесмены, которые видят в недвижимости возможность для заработка. Также с дисконтом могут продавать неприватизированные квартиры с долгами по коммунальным платежам.

Адвокат Сергей Гаевский ранее рассказал, что суд может принять решение о конфискации квартиры у собственника в случае, если она была приобретена преступным путем. Он отметил, что к таким случаям относится приобретение недвижимости на деньги, полученные в качестве взятки.