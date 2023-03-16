Адвокат назвал повод для конфискации квартиры у собственника Адвокат Гаевский: у собственника конфискуют квартиру в случае ее приобретения преступным путем

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Суд может принять решение о конфискации квартиры у собственника в случае, если она была приобретена преступным путем, пояснил член МРО «Деловая Россия» Сергей Гаевский. В разговоре с РИАМО адвокат отметил, что к таким случаям относится приобретение недвижимости на деньги, полученные в качестве взятки.

Конфисковать жилье у собственника можно, если будет доказано, что жилье приобретено им на денежные средства, полученные преступным путем. К примеру, сотрудник полиции получил взятку, за счет которой приобрел квартиру. В отношении него возбудили уголовное дело, — пояснил Гаевский.

По словам адвоката, продажа конфискованного имущества производится через Росимущество на электронной площадке. Недвижимость, приобретенная преступным путем, продается через проведение торгов. Гаевский предупредил, что за совершение коррупционных преступлений предусмотрены и другие санкции. Так, суд может назначить обвиняемому штраф в кратном размере суммы подкупа.

Допустим, размер взятки 500 тысяч рублей. В этом случае суд может назначить штраф в размере до 90-кратной суммы взятки, то есть до 45 млн рублей. Итоговую сумму штрафа суд назначает в зависимости от тяжести совершенного преступления, — заключил адвокат.

Директор департамента недвижимости проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев ранее предупредил, что при неуплате более трех лет членских и целевых взносов у дачников могут изымать участки. Эксперт отметил, что если нарушения не устраняются в течение определенного времени, то администрация СНТ имеет право подать на дачника в суд.