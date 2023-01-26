Россиянам объяснили, у кого будут изымать дачи за долги Эксперт Мезенцев: за неуплату целевых взносов у дачника могут забрать участок

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Дачный участок

За неуплату членских и целевых взносов у дачников будут изымать участки, объяснил директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев. В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что изъятие земельных участков изначально заложено в земельном кодексе.

Если зафиксированы нарушения, и они не устраняются в течение определённого периода, от месяца до года, в этом случае администрация может подать в суд для принудительного изъятия. Владельцу компенсируют оценочную стоимость этой земли. Мы думаем, что этот механизм будет работать, но для этого нужно содействие председателей СНТ, — пояснил Мезенцев.

Эксперт уточнил, что в каждом СНТ есть около 10-15% земельных участков, которые не используются. По словам Мезенцева, между добросовестными дачниками и неплательщиками возникает конфликт интересов, так как первым приходится расплачиваться за неубранные участки, на которых возникает пожароопасная обстановка. Он порекомендовал не ждать, пока заберут землю, а продавать дачу: для этого необходимо привести участок в порядок и вызвать комиссию, которая снимет наложенные ограничения.

К увеличению срока исковой давности эксперт относится со скепсисом. Мезинцев считает, что такое решение может привести к рейдерским захватам. По его мнению, предусмотренные законодательством три года являются достаточным сроком.

Ранее стало известно об упрощении требований к сжиганию листвы и горючего мусора на дачном участке с 1 марта 2023 года. Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил об уменьшение расстояния от дома до очага до 15 метров.