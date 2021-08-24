Названа стоимость частной ветки БАМа и порта в Охотском море

Стоимость строительства частной железной дороги от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до Охотского моря, а также создание на побережье порта обойдётся в 97,1 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо генерального директора компании «Эльгауголь» Александра Исаева заместителю министра транспорта РФ Владимиру Токареву.

Отмечается, что эта цифра ниже затрат, закладываемых РЖД при проектировании. Это обусловлено тем, что она была сформирована с учётом монопольного права пользования компанией «Эльгауголь».

Из указанной в письме суммы 37,3 млрд рублей составят расходы на строительство железнодорожной линии, ещё 28,4 млрд рублей потратят на закупку подвижного состава. Кроме того, 31,4 млрд рублей будет стоить создание порта у посёлка Чумикан на побережье Охотского моря.

При этом стоимость строительства километра дороги оценивается экспертами в 74,6 млн рублей. По расчётам же РЖД этот показатель был на уровне от 300 млн рублей до 600 млн рублей. Срок строительства оценивается в пять лет. В свою очередь окупаемость проекта наступит примерно через семь лет после введения объектов в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что российские власти решили построить частную ветку БАМа. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, этот проект увеличит пропускную способность сети железных дорог для вывоза дополнительных объёмов угля с якутских месторождений.