Названа причина энергетического кризиса в Европе

Европа переиграла сама себя, пытаясь бороться с «Северным потоком — 2». Теперь европейские хранилища стремительно пустеют, в регионе начался энергетический кризис. Об этом порталу «Экономика сегодня» рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Заявление о возможностях «Газпрома» предоставить свободные объёмы газа прямо сейчас является спорным. Начнём с того, что в мире нет дефицита газа, а ранее свободные объёмы хотели поставлять в Европу американцы, — отмечает эксперт.

Теперь же США не хотят поставлять газ в ЕС, так как большая часть поставщиков пошла в сторону Азии. Там цены на голубое топливо куда выше, чем в Европе.

Из-за того, что европейцы занимались постоянной борьбой с российским трубопроводом, они не обращали внимания на расширение возможностей поставок. Теперь же подобное отношение вышло им боком. При этом «Газпром» соблюдает все условия договорённостей по прокачке, но увеличивать поставки не собирается, рассказывает эксперт.

Если бы в Европе покупали газ по действующей на рынке цене в $550 за тысячу кубов и дали бы спокойно достроить «Северный поток — 2» в срок, то проблем с запасами газа не было бы. Однако таких покупателей сейчас нет, и теперь в европейском регионе наблюдается энергетический кризис, резюмирует эксперт.

Ранее посол России в ФРГ Алексей Нечаев рассказал, что договорённость между Берлином и Вашингтоном никак не влияет на темпы сооружения и сроки завершения газопровода.