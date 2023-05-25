Назван таинственный покупатель российского алюминия После атаки США на российский алюминий его главным покупателем в мире стал Китай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катанка алюминия в цехе Иркутского алюминиевого завода

Введение в США в начале 2023 года 200-процентной пошлины на импорт российского алюминия и запрет на его поставки в Канаду привели к неожиданным последствиям, пишет «ПолитРоссия», цитируя материал китайского издания Baijiahao. По словам аналитиков из КНР, Россия не испытывает проблем с реализацией алюминия, нарастив его поставки в некое государство. Недавно стало известно, что этим покупателем оказался Китай.

Как указывает издание, огромные партии российского алюминия, от которого отказались на Западе, пошли на Восток, причем речь идет о действительно больших объемах. Так, если за весь 2022 год Россия поставила в США 200 тысяч тонн алюминия, то лишь в апреле 2023 года Китай закупил 89 тысяч тонн. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие действия порядком озадачили США, указывают китайские аналитики.

Еще одним моментом масштабного трюка с алюминием стали обратные поставки глинозема, который применяется в производстве этого металла, указывает издание. Особенностью этой сделки является тот факт, что КНР обычно не поставляет глинозем на экспорт, предпочитая реализовывать его на внутреннем рынке. Однако для России было сделано исключение.

Ранее к санкциям против российского алюминия пообещала подключиться Великобритания. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак по итогам саммита G7 в японской Хиросиме.