Назван способ ухода ЕС от исполнения решения арбитража ВТО по спору с РФ

https://static.news.ru/photo/1c730f74-ce87-11ea-a1a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

У Евросоюза есть возможность надолго оттянуть исполнение решения арбитража ВТО по делу об энергокорректировках, которое Брюссель проиграл Москве.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на торговый источник в Женеве, ЕС может обжаловать решение Всемирной торговой организации. Однако пока апелляционный орган ВТО не сформирован, рассматривать такое заявление будет некому, но и исполнять решение арбитров организации до вынесения апелляционного решения не придётся.

Накануне третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала Россию в споре с Евросоюзом. Дело касалось методики энергокорректировок ЕС, применяемой в антидемпинговых расследованиях. Группа арбитров пришла к выводу, что эта методика нарушает правила организации. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что Россия рассчитывает на добросовестное исполнение этого решения.

Москва инициировала спор в мае 2015 года из-за введения Брюсселем пошлин для российских производителей сварных труб при одновременной отмене таких пошлин на импорт таких труб с Украины. Третейская группа для его рассмотрения была создана в декабре 2016-го.

В июле 2018 года, как писал NEWS.ru, арбитраж ВТО удовлетворил требования Москвы по иску к Киеву. Россия обвиняла Украину в нарушении антидемпингового соглашения организации после резкого повышения ввозных пошлин для российских производителей нитрата аммония.