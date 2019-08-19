https://static.news.ru/photo/3293a0fa-c264-11e9-b868-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Специалисты вычислили размер семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита. Он составляет 75,6 тыс. руб.

За последние пять месяцев эта планка поднялась на 5,6%, ещё в марте речь шла о 71,7 тыс. руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Основными причинами роста стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта.

Этот показатель также различается от региона к региону. Выше всего он в Москве (152,2 тыс. руб.) и области (112,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (91,7 тыс. руб.) и Ленинградской области (88,8 тыс. руб.). Наименьшее значение данного показателя было отмечено в Челябинской области (53,1 тыс. руб.), Алтайском крае (55,2 тыс. руб.), а также в Кемеровской области (55,5 тыс. руб.).

Специалисты НБКИ производили расчёты исходя из того, что относительно комфортным для заёмщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Ранее News.ru сообщал, что размер ипотечного долга в США побил рекорд, установленный перед финансовым кризисом 2008 года, достигнув $9,4 трлн. В 2008 году именно «ипотечный пузырь» стал причиной обрушения экономики. Однако сегодня опасения экономистов вызывают не только долги по ипотеке, но и кредиты на образование: растёт число американцев, у которых большие проблемы с их выплатой.