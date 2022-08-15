Назван основной фактор ослабления рубля Экономист Джиоев связал ослабление рубля с допуском нерезидентов к ОФЗ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ослабление рубля связано с допуском нерезидентов к облигациям федерального займа (ОФЗ), такую точку зрения высказал финансовый аналитик Александр Джиоев в разговоре с Lenta.ru. По его мнению, ослаблению национальной валюты также способствовало сокращение объемов прокачки газа по «Северному потоку».

Сейчас на рынок облигаций допустили нерезидентов из дружественных стран — при этом какой-либо статистики только по их доле на рынке ОФЗ и корпоративных облигаций нет, — объяснил Джиоев.

Он добавил, что, по последним данным Центробанка, доля всех нерезидентов как из дружественных, так и из недружественных стран в ОФЗ составляет 17,6% или 2,8 триллиона рублей. При этом их участие в рынке корпоративных облигаций минимальна, подчеркнул Джиоев.

Аналитик также предположил, что не все резиденты захотят продавать российские облигации. Джиоев считает вполне вероятным, что некоторые наоборот приступят к их покупке.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что выход нерезидентов на Московскую Биржу может способствовать ослаблению рубля на 5–7%. Экономист отметил, что доля вложений нерезидентов из дружественных стран не превышает 10% от всего объёма ОФЗ во владении нерезидентов.