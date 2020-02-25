https://static.news.ru/photo/c0914bb6-579a-11ea-ba0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнёрства (ГЧП) в России. На начало 2020 года насчитывается около 3,1 тыс. действующих либо завершённых концессионных соглашений.

Общий объём инвестиционных обязательств по ним превышает 1,7 трлн рублей, из которых 1,2 трлн рублей — внебюджетные инвестиции, а 0,5 трлн рублей — средства государства, сообщает РБК.

По словам замминистра экономического развития Михаила Расстригина, цифры свидетельствуют о малом уровне инвестиций в инфраструктуру через договоры ГЧП, поскольку за 2019 год объём принятых инвестиционных обязательств не превышает 1,6% от объёма ВВП.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Расстригин рассказал о принципах, по которым работает ГЧП. По его словам, каждый контракт ГЧП формируется в течение длительного времени, в ходе которого просчитываются и балансируются все возникающие риски. Правильное структурирование контракта позволяет избежать негативных последствий. На вопрос о том, означает ли ГЧП уход государства из некоторых сфер, Расстригин ответил отрицательно.