Французский производитель сиропов Monin открыл в Подмосковье свой завод

Французский производитель сиропов Monin открыл на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» в Ступино свой первый в России завод, сообщает телеканал «360». Церемонию открытия провели зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин и представитель компании Оливьер Монин.

Духин заявил, что Подмосковье — лидер по развитию особых экономических зон (ОЭЗ) в России.

Это самый большой потребительский рынок в России. Если брать нас и Москву вместе, здесь лучшая логистика, здесь возможности для экспорта, меры поддержки, идеальная инфраструктура. «Ступино Квадрат», как и другие наши ОЭЗ, — это такие магниты, которые притягивают инвестиции, здесь инвесторам комфортно. Поэтому логично, что Monin выбрал эту площадку и решил прийти сюда, — сказал он.

Ежегодно завод будет производить 8 млн бутылок сиропа, его площадь12,8 тысячи квадратных метров, создано 54 рабочих места, по словам Духина, из-за высокой автоматизации. Он добавил, что подобные производства позволяют быстро вернуть вложения и начать получать прибыль.

По словам зампредседателя, именно продукция Monin используется в большинстве российских кофеен.

Ранее учёные университета Уотерлу в Канаде выяснили, что кофеин повышает внимательность и точность обнаружения движущихся целей, а также улучшает реакцию. Это важно для таких действий, как вождение, езда на велосипеде или занятия спортом.