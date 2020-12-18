«Натягивать одеяло на себя»: таможня мешает экспортёрам вывозить зерно

В России начались сложности с поставками пшеницы за границу на фоне объявленных квот и пошлин на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля 2021 года. Отечественные экспортёры жалуются на задержку грузов на таможне для досмотра на срок до десяти дней, проблемы при оформлении зерна на отправку по железной дороге в сторону портов Прибалтики, а также на ухудшение ситуации с приёмом к перевозке зерна в сторону южных портов. Сообщается, что у таможни возникают вопросы к весу партий пшеницы.

О происходящем « Коммерсанту » рассказали источники на рынке. Знатоки ситуации подтверждают, что случаи с задержкой отправлений есть и что таможня затягивает оформление документов и проверки груза. Из-за этого в рядах трейдеров нарастает паника.

Напомним, что на своей пресс-конференции глава страны Владимир Путин заявил о рекордном урожае зерна в 2020 году. Вот что говорят по этому поводу эксперты.

У Владимира Владимировича незавидная доля, с одной стороны, зерновики спрашивают его, мол, зачем иметь такой урожай, если нельзя его вывезти, с другой, ему говорят, что всё пропало, сейчас всё зерно вывезут, и мы тут все умрём от голода. И правительство приняло, как ему кажется, «соломоново» решение. Оставляет зерна в стране столько, сколько, как ему кажется, позволит держать стабильные цены определённого уровня на внутреннем рынке и какой-то объем вывозить на экспорт. На мой взгляд, это ошибочное решение. Михаил Дмитриев эксперт узкоспециализированного издания «Агровестник» эксперт узкоспециализированного издания «Агровестник»

Во-первых, по словам Дмитриева, не прекращаются разговоры об острой необходимости распахать 12 млн га, но куда девать зерно с новых земель? Во-вторых, действует национальный проект по развитию экспорта продукции АПК. Что будет с целевыми показателями проекта, а ведь в него вливаются деньги? В-третьих, развивается транспортная портовая инфраструктура, нацеленная на экспорт, например, реконструкция зернового терминала в Новороссийске или планы по строительству зернового терминала на северо-западе. Что будет с рентабельностью этих проектов? Кто потом захочет инвестировать в развитие, если государство меняет правила игры?

Сергей Булкин/NEWS.ru

Практика административного ограничения применяется стандартно, когда цены растут на внешнем рынке или становятся крайне привлекательными для экспорта из-за девальвации рубля, говорит директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Наталья Шагайда.

Это самый простой для государства инструмент быстрого реагирования для защиты внутреннего рынка. Закон «О развитии сельского хозяйства» предусматривает и другие инструменты, в частности, — товарные интервенции из интервенционного фонда. Но этот инструмент, к сожалению, пока не удалось довести до состояния, когда он поддерживал бы доходы сельхозпроизводителей во время падения цен и снижал расходы потребителей во время роста цен на зерно. Наталья Шагайда директор научно-исследовательского центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС директор научно-исследовательского центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС

В сложившейся на рынке зерна ситуации можно винить пандемию коронавируса, объясняет профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Проблемы, образовавшиеся в связи с падением пропускной способности на таможенных постах, отрицательно скажутся на соблюдении сроков поставки, а также на репутации хозяйствующих субъектов-производителей зерна и на России в целом как надежном экспортёре. Кроме того, своевременно были установлены соответствующие квоты на вывоз зерна с учётом полученного урожая и последствий пандемии: опыт 2020 года показал, что сложившаяся ситуация не является препятствием для установления новых рекордов по производству зерна, отмечает аналитик.

Сложившаяся ситуация была предсказуема ещё осенью 2020 года, когда и производители зерна, и производители продовольствия начали лоббировать свои интересы и «натягивать одело на себя». Складывается впечатление, что каждая сторона пыталась обосновать получение льгот от государства. Что, по нашему мнению, им удалось. Пока в этом противостоянии выигрывают производители продовольствия, ожидающие падение цен на внутреннем рынке зерна, а производители зерна получили право потребовать от правительства дополнительной поддержки. Ибрагим Рамазанов профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Проигравшей стороной в этой ситуации, продолжает Рамазанов, оказалась торговля, которая вынуждена снизить цены до нулевой рентабельности при реализации отдельных продуктов. Такая ситуация рискует привести к тому, указывает эксперт, что отдельные продавцы могут исключить (или ограничить) объёмы продаж подобных товаров, что, в свою очередь, грозит привести к дефициту этой продукции, росту цен на неё в теневом секторе. В итоге за всё это приходится расплачиваться конечным потребителям, которых пытаются защитить от действий экспортёров зерна и производителей продовольствия, сетует экономист.

В стратегической перспективе производители зерна не будут также сильно мотивированы, как прежде, на производство рекордного количества не востребованного за рубежом зерна. А производители продовольствия получат реальную нехватку сырья и высокие цены на зерно, оправданные реальным дефицитом, для производства продовольствия, — подчеркнул Рамазанов.

По мнению опрошенных экспертов, опыт противоборства производителей зерна и продовольствия позволяет делать вывод о том, что подобное противостояние в ценообразовании носит систематический характер, а пандемия стала дополнительным аргументом (или инструментом). Правительству РФ, в том числе в лице Федеральной антимонопольной службы, необходимо не исправлять последствия, а опережать события, уверены специалисты. Для этого накопилось достаточно опыта и ясности, необходимых для разработки и реализации программы продовольственной безопасности в условиях пандемии коронавируса. Поэтому в сложившейся ситуации нужно принять дополнительные меры по ускорению прохождения таможенных процедур.