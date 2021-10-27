Налоговый вычет: как получить в 2021 году

Налоговый вычет — это уменьшение налога или возврат денег из бюджета в виде части уже уплаченных НДФЛ. Получение налогового вычета — существенная экономия своего бюджета. Притом многие официально трудоустроенные граждане имеют право сразу на несколько вычетов.
Самые популярные налоговые вычеты в 2021 г. — с покупки жилья, с продажи имущества, возврат средств с лечения, за обучение, налоговый вычет на детей, по инвалидности, для отдельных категорий граждан. Рассмотрим их более подробно. Поможем разобраться, какие налоговые вычеты вы сможете получить в 2021 г., как их можно оформить.
Имущественные налоговые вычеты: возврат с покупки квартиры, с ипотеки, с отделки
Налоговая база может быть уменьшена на расходы, которые связаны с приобретением:
- новостройки, вторичного жилья;
- жилого дома (в т.ч. недостроенного);
- земли для жилого строительства;
- доли в любом жилом имуществе.
При ряде условий с продажи имущества граждане также платят налоги. Налоговый вычет за квартиру, либо за другое имущество в таком случае — это уменьшение дохода, полученного при продаже, с которого резидент должен предоставлять налоговую декларацию по НДФЛ, а также уплатить налог. Такой вид вычета можно применять неограниченно, но с учетом лимита — 1 млн. руб. (максимум с продажи жилья), 250 тыс. руб. (максимум с продажи авто и нежилых помещений) в налоговом периоде.
Далее рассмотрим наиболее популярные имущественные вычеты, расскажем, как оформить возврат НДФЛ с покупки жилья.
Налоговый вычет с покупки квартиры
Частый вопрос — можно ли получить налоговый вычет с покупки нескольких квартир? Налоговый вычет при покупке квартиры возвращается только с установленного лимита — то есть максимально 260 000 р. Притом этот лимит дается один раз на всю жизнь. Вернуть сумму вычета с каждой приобретаемой квартиры нельзя, если их общая стоимость превысит 2 млн. р.
Налоговый вычет при покупке квартиры — это возврат из государственного бюджета ваших же налогов с зарплаты. На официальной работе с вас ежемесячно удерживается налог 13%. Налоговый вычет за год не будет превышать ту сумму, которую вы уплатили в качестве этого НДФЛ. Если эта сумма не покрывает максимально возможный лимит 260 000 р., то можно не переживать. Оставшаяся сумма не сгорает. Ее можно будет получить в последующем году, когда вновь с зарплаты накопится сумма налогов.
Подготовка документов
Для оформления возврата НДФЛ с покупки квартиры:
- заполните декларацию 3-НДФЛ, образец которой вы найдете на сайте налоговой;
- подготовьте документ, который будет подтверждением права на эту недвижимость;
- нужны копии платежных документов, которые будут подтверждением расходов на приобретение имущества;
- возьмите с работы или скачайте на сайте налоговой справку 2-НДФЛ.
- потребуется свидетельство о браке, если купленное жилье оформлено в долях на мужа и жену.
Вместе с вышеперечисленными документами для возврата налогового вычета необходимо подать заявление. Сформировать его также можно на сайте ФНС.
Сроки подачи на возврат НДФЛ для физических лиц не ограничены, подавайте хоть в течение всей жизни. Но если жильё куплено в этом году, то начинать оформлять можно только со следующего.
Налоговый вычет с покупки квартиры без отделки
Получить налоговый вычет за квартиру можно с расходов, потраченных не только на приобретение жилого помещения, но также на отделку: общую сумму вычета это не увеличит, но расходы будут учтены в лимите — 2 млн. руб.
К примеру, стоимость жилья — 1 700 000 руб., на отделку потратили 350 000 руб. Налоговый вычет за квартиру будет рассчитываться с лимита (с 2 млн. руб.). Чтобы включить сумму, затраченную на отделку, в договоре должен быть пункт о том, что квартира сдана без отделки.
Обязательно нужно будет подтвердить расходы чеками, актами, договорами, платежками и расписками, оформленными при покупке стройматериалов, либо при оформлении услуг на работы по ремонту. Подать заявление можно через бухгалтерию на работе, либо самостоятельно.
Налоговый вычет по ипотеке
При покупке квартиры в ипотеку есть возможность вернуть налоговый вычет с процентов, которые вы платили банку, даже если полностью жилье еще не выкупили. Такой вычет полагается с суммы до 3 млн. р., т.е. доступный максимум 390 000 р.
Подготовка документов
Для оформления вычета по процентам понадобится:
- кредитный договор вместе с графиком погашения займа и информацией по процентам;
- копии документов, которые подтвердят уплату по процентам;
- справка 2-НДФЛ;
- заявление с декларацией 3-НДФЛ.
В каждом конкретном случае есть нюансы — лучше предварительно уточнять требования в ФНС перед тем, как оформлять.
Социальный налоговый вычет за лечение
При возврате налога за лечение действуют следующие лимиты:
- со 120 000 р. от обычного лечения, т.е. выплата будет до 15 600 р. Это максимальная сумма со всех соц. вычетов, они суммируются;
- с дорогостоящего лечения — возвращают 13% с фактически потраченной суммы (лимита на налоговый вычет за такое лечение не установлено, не суммируется с другими видами соц. вычетов).
Возврат НДФЛ можно оформить с израсходованных средств на лечение своё, родителей, ребёнка (подопечного), супруга. Но подтверждение платежей принимается, только если оформлены они на того, кто оформляет вычет. Условие — мед. организация, в которую обращались, находится в РФ, имеет соответствующую лицензию. Рассказываем, как получить налоговый вычет за лечение.
Подготовка документов
- справка с работы (2-НДФЛ);
- копия договора на оказание мед. помощи;
- копия лицензии мед. учреждения;
- оригинал подтверждения оплаты мед. услуг.
При оформлении вычета с оплаты лекарств подготовьте:
- оригинал рецепта со специальным штампом;
- подтверждение степени родства, если оформляете возврат подоходного налога за лекарства, купленные родителю или ребенку;
- чеки об оплате лекарств.
Возврат подоходного налога через работодателя
Сотрудник, работающий официально по договору, может оформить в своей организации:
- Стандартный вычет.
Их два — на детей и на самого работника (для лиц, указанных в подп.2 п.1 ст.218 Налогового Кодекса).
- Социальный.
На обучение, лечение, формирование накопительной пенсии, страхование.
- Имущественный.
На покупку жилого помещения, а также на проценты, если оно приобретено с помощью ипотечного кредитования.
Возврат подоходного налога оформляется до завершения календарного года. Нужно получить из ИФНС уведомление, которое подтвердит право на вычет, а также написать заявление.
Налоговый вычет через место работы означает, что в бухгалтерии будут удерживать меньший размер НДФЛ с заработной платы сотрудника в пределах той суммы вычета, которая соответствует представленным документам, законодательству.
Налоговый вычет через налоговую
В 2021 г. появился закон No100-ФЗ об упрощенном режиме оформления налоговых вычетов. Теперь нет необходимости собирать кучу бумаг и доказывать налоговой службе право на возврат подоходного налога. Теперь налоговики сами получают данные о том, что положено гражданину. Рассказываем, как получить налоговый вычет через налоговую.
Пошаговая инструкция налогового вычета через налоговую
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Все делается в личном кабинете на сайте ФНС. Если его нет — зарегистрируйтесь.
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Если нет усиленной неквалифицированной электронной подписи, то оформите её. Нужно кликнуть по вашему ФИО, пролистать до вкладки «Получить ЭП». После отправления заявки ее оформление может занять несколько дней.
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После оформления ЭП на том же официальном сайте налоговой найдите пункт «Жизненные ситуации», затем «Подать декларацию 3-НДФЛ» и «Заполнить онлайн».
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В открывшейся форме для заполнения нужно ввести личные данные. Укажите, в какой орган вы подаете декларацию, за какой год, впервые ли подаете в текущем году и прочую информацию.
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Необходимо отчитаться о доходах. До 1 апреля налоговая получает от работодателей данные о доходах граждан. Графа заполняется автоматически, если ваш работодатель отправил данные. Если нет, введите вручную.
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Выберите вид вычета. Их может быть несколько одновременно. Однако больше, чем было удержано с зарплаты не вернут.
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Добавьте документы, дающие право на налоговый вычет через налоговую — например, договор купли-продажи для имущественного вычета.
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Внесите реквизиты, по которым должны перечислить денежные средства.
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Подготовка декларации к отправке. Можно её скачать, чтобы проверить.
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Введите пароль от ЭП и отправьте документы.
Сколько времени нужно на налоговый вычет через налоговую? Если с документами всё в порядке, деньги вернут в течение месяца. В любом случае ждите сообщения на указанные вами контакты.
Если ранее вы не имели дел с налоговой, на первый взгляд процедура может показаться сложной. Но на самом деле небольшие траты сил и времени с лихвой окупятся суммой, которая поступит на ваш счет.
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