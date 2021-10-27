Налоговый вычет: как получить в 2021 году

Налоговый вычет — это уменьшение налога или возврат денег из бюджета в виде части уже уплаченных НДФЛ. Получение налогового вычета — существенная экономия своего бюджета. Притом многие официально трудоустроенные граждане имеют право сразу на несколько вычетов.

Самые популярные налоговые вычеты в 2021 г. — с покупки жилья, с продажи имущества, возврат средств с лечения, за обучение, налоговый вычет на детей, по инвалидности, для отдельных категорий граждан. Рассмотрим их более подробно. Поможем разобраться, какие налоговые вычеты вы сможете получить в 2021 г., как их можно оформить.

Имущественные налоговые вычеты: возврат с покупки квартиры, с ипотеки, с отделки

Налоговая база может быть уменьшена на расходы, которые связаны с приобретением:

новостройки, вторичного жилья;

жилого дома (в т.ч. недостроенного);

земли для жилого строительства;

доли в любом жилом имуществе.

Налоговый вычет за квартиру Сергей Булкин/NEWS.ru

При ряде условий с продажи имущества граждане также платят налоги. Налоговый вычет за квартиру, либо за другое имущество в таком случае — это уменьшение дохода, полученного при продаже, с которого резидент должен предоставлять налоговую декларацию по НДФЛ, а также уплатить налог. Такой вид вычета можно применять неограниченно, но с учетом лимита — 1 млн. руб. (максимум с продажи жилья), 250 тыс. руб. (максимум с продажи авто и нежилых помещений) в налоговом периоде.

Далее рассмотрим наиболее популярные имущественные вычеты, расскажем, как оформить возврат НДФЛ с покупки жилья.

Налоговый вычет с покупки квартиры

Частый вопрос — можно ли получить налоговый вычет с покупки нескольких квартир? Налоговый вычет при покупке квартиры возвращается только с установленного лимита — то есть максимально 260 000 р. Притом этот лимит дается один раз на всю жизнь. Вернуть сумму вычета с каждой приобретаемой квартиры нельзя, если их общая стоимость превысит 2 млн. р.

Налоговый вычет при покупке квартиры — это возврат из государственного бюджета ваших же налогов с зарплаты. На официальной работе с вас ежемесячно удерживается налог 13%. Налоговый вычет за год не будет превышать ту сумму, которую вы уплатили в качестве этого НДФЛ. Если эта сумма не покрывает максимально возможный лимит 260 000 р., то можно не переживать. Оставшаяся сумма не сгорает. Ее можно будет получить в последующем году, когда вновь с зарплаты накопится сумма налогов.

Подготовка документов

Для оформления возврата НДФЛ с покупки квартиры:

заполните декларацию 3-НДФЛ, образец которой вы найдете на сайте налоговой;

подготовьте документ, который будет подтверждением права на эту недвижимость;

нужны копии платежных документов, которые будут подтверждением расходов на приобретение имущества;

возьмите с работы или скачайте на сайте налоговой справку 2-НДФЛ.

потребуется свидетельство о браке, если купленное жилье оформлено в долях на мужа и жену.

Вместе с вышеперечисленными документами для возврата налогового вычета необходимо подать заявление. Сформировать его также можно на сайте ФНС.

Сроки подачи на возврат НДФЛ для физических лиц не ограничены, подавайте хоть в течение всей жизни. Но если жильё куплено в этом году, то начинать оформлять можно только со следующего.

Налоговый вычет с покупки квартиры без отделки

Получить налоговый вычет за квартиру можно с расходов, потраченных не только на приобретение жилого помещения, но также на отделку: общую сумму вычета это не увеличит, но расходы будут учтены в лимите — 2 млн. руб.

К примеру, стоимость жилья — 1 700 000 руб., на отделку потратили 350 000 руб. Налоговый вычет за квартиру будет рассчитываться с лимита (с 2 млн. руб.). Чтобы включить сумму, затраченную на отделку, в договоре должен быть пункт о том, что квартира сдана без отделки.

Возврат подоходного налога Нина Зотина/РИА Новости

Обязательно нужно будет подтвердить расходы чеками, актами, договорами, платежками и расписками, оформленными при покупке стройматериалов, либо при оформлении услуг на работы по ремонту. Подать заявление можно через бухгалтерию на работе, либо самостоятельно.

Налоговый вычет по ипотеке

При покупке квартиры в ипотеку есть возможность вернуть налоговый вычет с процентов, которые вы платили банку, даже если полностью жилье еще не выкупили. Такой вычет полагается с суммы до 3 млн. р., т.е. доступный максимум 390 000 р.

Подготовка документов

Для оформления вычета по процентам понадобится:

кредитный договор вместе с графиком погашения займа и информацией по процентам;

копии документов, которые подтвердят уплату по процентам;

справка 2-НДФЛ;

заявление с декларацией 3-НДФЛ.

В каждом конкретном случае есть нюансы — лучше предварительно уточнять требования в ФНС перед тем, как оформлять.

Социальный налоговый вычет за лечение

При возврате налога за лечение действуют следующие лимиты:

со 120 000 р. от обычного лечения, т.е. выплата будет до 15 600 р. Это максимальная сумма со всех соц. вычетов, они суммируются;

с дорогостоящего лечения — возвращают 13% с фактически потраченной суммы (лимита на налоговый вычет за такое лечение не установлено, не суммируется с другими видами соц. вычетов).

Возврат налога за лечение Сергей Булкин/NEWS.ru

Возврат НДФЛ можно оформить с израсходованных средств на лечение своё, родителей, ребёнка (подопечного), супруга. Но подтверждение платежей принимается, только если оформлены они на того, кто оформляет вычет. Условие — мед. организация, в которую обращались, находится в РФ, имеет соответствующую лицензию. Рассказываем, как получить налоговый вычет за лечение.

Подготовка документов

справка с работы (2-НДФЛ);

копия договора на оказание мед. помощи;

копия лицензии мед. учреждения;

оригинал подтверждения оплаты мед. услуг.

При оформлении вычета с оплаты лекарств подготовьте:

оригинал рецепта со специальным штампом;

подтверждение степени родства, если оформляете возврат подоходного налога за лекарства, купленные родителю или ребенку;

чеки об оплате лекарств.

Возврат подоходного налога через работодателя

Возврат налогового вычета через налоговую Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник, работающий официально по договору, может оформить в своей организации:

Стандартный вычет.

Их два — на детей и на самого работника (для лиц, указанных в подп.2 п.1 ст.218 Налогового Кодекса).

Социальный.

На обучение, лечение, формирование накопительной пенсии, страхование.

Имущественный.

На покупку жилого помещения, а также на проценты, если оно приобретено с помощью ипотечного кредитования.

Возврат подоходного налога оформляется до завершения календарного года. Нужно получить из ИФНС уведомление, которое подтвердит право на вычет, а также написать заявление.

Налоговый вычет через место работы означает, что в бухгалтерии будут удерживать меньший размер НДФЛ с заработной платы сотрудника в пределах той суммы вычета, которая соответствует представленным документам, законодательству.

Налоговый вычет через налоговую

В 2021 г. появился закон No100-ФЗ об упрощенном режиме оформления налоговых вычетов. Теперь нет необходимости собирать кучу бумаг и доказывать налоговой службе право на возврат подоходного налога. Теперь налоговики сами получают данные о том, что положено гражданину. Рассказываем, как получить налоговый вычет через налоговую.

Как получить налоговый вычет Сергей Булкин/NEWS.ru

Пошаговая инструкция налогового вычета через налоговую

Все делается в личном кабинете на сайте ФНС. Если его нет — зарегистрируйтесь. Если нет усиленной неквалифицированной электронной подписи, то оформите её. Нужно кликнуть по вашему ФИО, пролистать до вкладки «Получить ЭП». После отправления заявки ее оформление может занять несколько дней. После оформления ЭП на том же официальном сайте налоговой найдите пункт «Жизненные ситуации», затем «Подать декларацию 3-НДФЛ» и «Заполнить онлайн». В открывшейся форме для заполнения нужно ввести личные данные. Укажите, в какой орган вы подаете декларацию, за какой год, впервые ли подаете в текущем году и прочую информацию. Необходимо отчитаться о доходах. До 1 апреля налоговая получает от работодателей данные о доходах граждан. Графа заполняется автоматически, если ваш работодатель отправил данные. Если нет, введите вручную. Выберите вид вычета. Их может быть несколько одновременно. Однако больше, чем было удержано с зарплаты не вернут. Добавьте документы, дающие право на налоговый вычет через налоговую — например, договор купли-продажи для имущественного вычета. Внесите реквизиты, по которым должны перечислить денежные средства. Подготовка декларации к отправке. Можно её скачать, чтобы проверить. Введите пароль от ЭП и отправьте документы.

Сколько времени нужно на налоговый вычет через налоговую? Если с документами всё в порядке, деньги вернут в течение месяца. В любом случае ждите сообщения на указанные вами контакты.

Если ранее вы не имели дел с налоговой, на первый взгляд процедура может показаться сложной. Но на самом деле небольшие траты сил и времени с лихвой окупятся суммой, которая поступит на ваш счет.

Читайте также:

Почему лучше, когда ипотеки меньше

Россиян заставят раньше платить налоги

Минфин придумал, какими ещё налогами можно обложить россиян

Минтруд назвал выплаты, которые с 2022 года будут начислять автоматически