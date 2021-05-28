Найдётся ли Маску место в России

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в скором времени компания Tesla может официально выйти на российский рынок. Новость о вероятном строительстве завода Tesla в России вызвала ажиотаж среди губернаторов, которые принялись наперебой зазывать Маска к себе. А вот глава Татарстана приглашать его не стал, сославшись на имеющееся в республике автомобильное производство. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, назвали более привлекательные для Tesla российские регионы. Вопрос в том, насколько это нужно России и самому Маску.

Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

В Татарстане Илона Маска, очевидно, не ждут. В регионе есть свой автомобильный гигант — именно так объяснил свой отказ приглашать главу Tesla и SpaceX разместить своё производство в республике глава Татарстана Рустам Минниханов.

Знаете, у нас есть свой автомобильный гигант — КамАЗ, Маск пусть в других местах поработает. У нас есть Aurus. Я приглашаю вас 31 мая, мы запускаем производство Aurus на Елабужской площадке особой экономической зоны «Алабуга», — сказал Минниханов в эфире RTVI .

О том, что Tesla рассматривает строительство завода в России, Илон Маск впервые заявил по видеосвязи на российском просветительском марафоне «Новое знание». Главы российских регионов тут же стали предлагать свои площадки для реализации проекта. Одним из первых оказался губернатор Калужской области Владислав Шапша, написавший в своём Telegram-канале, что «регион полностью готов к этому». Тут же эстафету подхватил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, решивший заманить миллиардера «идеальной логистикой» и «лучшими специалистами». «Здесь уже производят Mercedes! Мы найдём вам отличное место», — пообещал Воробьёв. А глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, недолго думая, предложил Tesla налоговые льготы.

О готовности принять у себя производство Tesla заявили и власти Калининградской области, отметив, что власти находят в этом положительные стороны для Калининграда. Но руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков пояснил, что в принятии решения о развёртывании производства должна участвовать и компания «Автотор» — сборочное предприятие, занимающееся выпуском автомобилей зарубежных брендов.

Открыты к сотрудничеству с Маском и в Москве, Орловской и Свердловской областях.

Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

По мнению гендиректора «Северстали» Александра Шевелева, появление завода Илона Маска «будет означать появление нового, амбициозного вызова для всех металлургов» в России. Заявление топ-менеджера вызвало иронию у главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В своём Telegram-канале он назвал забавным тот факт, что российские металлурги намерены биться за возможность поставлять свою продукцию для завода Илона Маска (если, конечно, он появится в России).

А российские стекольщики будут сражаться за возможность поставлять стекло для этого завода. Каждый российский капиталист мечтает прикрутить свою пуговицу к этому модному сюртуку. Смотреть за этим забавно, — написал Рогозин.

Но если говорить серьёзно, то во многих регионах, готовых принять завод Tesla, уже есть автосборочные предприятия. «Автотор» в Калининградской области, Mercedes-Benz Manufacturing Rus — в Москве, Volkswagen и ООО «ПСМА Рус» — в Калужской области, Ижевский автомобильный завод — в Удмуртии.

До сих пор одним из стоп-факторов развития рынка электромобилей в России было отсутствие общедоступной зарядной инфраструктуры. Сегодня в России работает около 450 станций, и как признают эксперты, крупных развёрнутых сетей электрозаправок в стране ещё никто не сделал. Относительно развита сеть электрозаправок разве что в Москве и Подмосковье. В остальных городах и регионах страны картина совсем печальная: в лучшем случае это единичные электрозаправки. Активно развивают сеть станций подзарядки автомобилей в Новосибирской области, но там ставка делается на коммерческий транспорт.

Регионы были бы рады притоку инвестиций, но вот самому Илону Маску вряд ли это нужно. По крайне мере пока. В апреле в России было продано 195 новых электромобилей, а седана Tesla Model 3 — всего 32 штуки. Это в разы больше, чем год назад, однако в целом объём рынка электромобилей в России ещё слишком скромен: по итогам 2020 года он составил 6 тысяч штук, из которых 5,3 тысячи — это авто с пробегом.

По мнению экспертов, для производства электромобилей Илона Маска в России могут быть важны такие факторы, как инфраструктура и определённые финансовые преференции.

Например, для строительства такого завода могут подойти разные территории опережающего развития, которых в нашей стране предостаточно в самых разных регионах — от Калининграда до Владивостока. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

По мнению Деева, такие ТОСЭР интересны потенциальным инвесторам тем, что для бизнеса предлагаются пониженные акцизы, налоги (или они предусматривают нулевую ставку на определённый период времени), предлагается земля (участки) под производство и т. д.

Поэтому завод Маска может быть открыт хоть в Елабуге, хоть в Йошкар-Оле или Ижевске — условия везде могут рассматриваться как оптимальные, это уже решать инвестору, — поясняет эксперт.

Другое дело такой фактор, как потенциальные рынки сбыта. Очевидно, что если завод Tesla и будет построен в России, то главным рынком сбыта для продукции станет вовсе не Россия, а Европа или на худой конец Азия.

Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если рассматривать вопрос под таким углом, то самым интересным вариантом для завода Tesla может стать Москва, Санкт-Петербург и Калининград, если продукция будет ориентирована на рынок Европы, а также Владивосток и Хабаровск, если производителю будет интересно азиатское направление.

То, что в России пока продано мало электромобилей, причём в основном в крупных городах, отнюдь не означает, что завод нужно строить только ради экспорта его продукции, возражает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Важно, чтобы Tesla увидела перспективы отечественного рынка электромобилей, тогда она может принять решение о строительстве, а в каком именно регионе будет завод — уже не столь важно, говорит он.

В России приняты документы по развитию электротранспорта, уже строят зарядную инфраструктуру, потребители проявляют к электрокарам большой интерес. Со временем их будут покупать больше, сформируется устойчивый спрос, продажи вырастут и будет сформирован внутренний рынок. Важно, видит ли Tesla эти перспективы и считает ли их существенными настолько, чтобы принять решение о строительстве завода в нашей стране. Дмитрий Баранов ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»

Строительство любого промышленного объекта требует получения необходимых разрешений, согласований, одобрения со стороны соответствующих органов. Это относится и к природоохранному законодательству, которое нужно будет соблюдать как при строительстве завода, так и после ввода его в эксплуатацию.

И тут стоит учитывать, что производство электромобилей нельзя назвать «чистым» производством. Как выяснилось, выпуск «экологически чистых» транспортных средств оказался менее «зелёным», чем непосредственно сами электромобили. Согласно результатам исследования, проведённого по заказу Honda, Aston Martin, Bosch и McLaren, в процессе производства электромобилей в окружающую среду выбрасывается на 63% больше углекислого газа, чем при выпуске бензиновых или дизельных машин.

Президент России Владимир Путин давно обратил внимание, что транспорт на газомоторном топливе более экологичный, чем электромобили. Для работы электромобилей нужно электричество, которое в большинстве случаев получается из угля на электростанциях, пояснил он. По мнению главы государства, нужно двигаться к переходу на возобновляемые источники энергии, но первое место в системе генерации они займут не раньше чем через 30 лет.