https://static.news.ru/photo/b41d166a-8f1a-11e9-8703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Продление действующего договора не понадобится, Киев успеет ввести нормы ЕС, которые необходимы, чтобы заключить новый контракт с Газпромом.

Об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook .

Президент России Владимир Путин заявил накануне, что Москва готова продлить действующий договор на прокачку газа, если не будет подписан новый.

Украинское правительство и регулятор говорят, что Украина успеет внедрить европейские правила до конца года, — написал Витренко.

Топ-менеджер «Нафтогаза» пояснил, что речь идёт о европейских сетевых кодексах, которые должны быть внедрены Национальной комиссией, а также о соответствии оператора ГТС и самого регулятора европейским правилам.

Даже если Киев не успеет внедрить нормы, альтернативой новому контракту может стать заключение «свопов» — коротких договоров по рыночным ценам.

Этот вариант лучше продолжения текущего контракта, и он позволяет уже даже сейчас применить европейские правила к этим операциям, — заявил Витренко.

Однако условия российской стороны, согласно которым «Нафтогаз» должен отказаться от требований выплаты по контрактам на поставку и транзит газа по решению Стокгольмского арбитража, Витренко считает «неприемлемыми».

Действующее соглашение на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года.

Ранее News.ru писал, что «Нафтогаз» требует от «Газпрома» разблокировать возможность получать на границе Украины и России газ из Туркмении.