Продление действующего договора не понадобится, Киев успеет ввести нормы ЕС, которые необходимы, чтобы заключить новый контракт с Газпромом.
Об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в
Президент России Владимир Путин заявил накануне, что Москва готова продлить действующий договор на прокачку газа, если не будет подписан новый.
Украинское правительство и регулятор говорят, что Украина успеет внедрить европейские правила до конца года, — написал Витренко.
Топ-менеджер «Нафтогаза» пояснил, что речь идёт о европейских сетевых кодексах, которые должны быть внедрены Национальной комиссией, а также о соответствии оператора ГТС и самого регулятора европейским правилам.
Даже если Киев не успеет внедрить нормы, альтернативой новому контракту может стать заключение «свопов» — коротких договоров по рыночным ценам.
Этот вариант лучше продолжения текущего контракта, и он позволяет уже даже сейчас применить европейские правила к этим операциям, — заявил Витренко.
Однако условия российской стороны, согласно которым «Нафтогаз» должен отказаться от требований выплаты по контрактам на поставку и транзит газа по решению Стокгольмского арбитража, Витренко считает «неприемлемыми».
Действующее соглашение на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года.
Ранее News.ru писал, что «Нафтогаз» требует от «Газпрома» разблокировать возможность получать на границе Украины и России газ из Туркмении.
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