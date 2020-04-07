«Нафтогаз» намерен предъявить «Газпрому» новые претензии на $17,3 млрд

Компания «Нафтогаз Украины» планирует предъявить «Газпрому» новые претензии на сумму $17,3 млрд. В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении наблюдательного совета украинской компании.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза». По его мнению, компания с 1 ноября 2018 года могла злоупотреблять монопольным положением на рынке и завышать цены на газ для населения Украины. Подобный уровень цен невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции.
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