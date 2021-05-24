Набиуллина спрогнозировала рост ставок по депозитам

https://static.news.ru/photo/7516139c-bc93-11eb-8203-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что в ближайшее время должны подняться ставки по банковским вкладам. Это произойдёт на фоне возвращения регулятора к нейтральной денежно-кредитной политике, передаёт ТАСС.

Возвращение нашей политики к нейтральному уровню поднимет ставки по депозитам, которые снизились в прошлом году. Они вновь будут устойчиво покрывать инфляцию, — заявила Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Она подчеркнула, что денежно-кредитная политика ЦБ направлена на сдерживание инфляции, а также на защиту от обесценивания сбережений и доходов россиян. Повышение ключевой ставки до 5% годовых глава ЦБ объяснила сдерживанием инфляции.

Для людей инфляция очень важна. Если в прошлые годы она ушла из тройки самых тревожащих людей проблем, то сейчас люди вновь встревожены, — добавила Набиуллина.

Ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что депозитные вклады населения и ставки по этим продуктам продолжают снижаться, и это вызывает большое беспокойство со стороны Банка России. Тенденция стагнации роста вкладов, по его словам, связана со снижением номинальных реальных ставок по вкладам.

Представитель регулятора отметил, что на этом фоне жители РФ начали интересоваться инвестиционными продуктами, однако не все они высокого качества. Они продаются в основном пенсионерам и вызывают у специалистов большие сомнения с точки зрения получения дохода, а иногда и возврата вложенной суммы.