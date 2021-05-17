Сокращение вкладов населения обеспокоило Центробанк

https://static.news.ru/photo/88d1e3da-b6fc-11eb-90b9-96000091f725_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Депозитные вклады населения и ставки по этим продуктам продолжают снижаться, что вызывает большое беспокойство со стороны Банка России, заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Об этом сообщает ТАСС.

Рост вкладов населения замедлился, до 4,2% в прошлом году. Тенденция стагнации роста вкладов сохраняется в текущем году, это связано со снижением номинальных реальных ставок по вкладам, что вызывает наше очень большое беспокойство, потому что это большая проблема и социальная, и экономическая, — отметил Тулин, выступая в Госдуме.

Представитель регулятора отметил, что на этом фоне жители РФ начали интересоваться инвестиционными продуктами, однако не все они высокого качества. Они продаются в основном пенсионерам и вызывают у специалистов большие сомнения с точки зрения получения дохода, а иногда и возврата вложенной суммы.

ЦБ уже рекомендовал кредитным организациям не размещать в одном и том же разделе на сайте или в мобильном приложении информацию о традиционных вкладах и комбинированных продуктах, а также не продавать неквалифицированным инвесторам сложные и рискованные финансовые инструменты.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ доктор экономических наук Андрей Колганов заявил, что россиянам с низким уровнем доходов не следует заниматься инвестированием. Такие вложения не принесут им серьёзных сумм. По мнению эксперта, вложение в ценные бумаги и попытка получения пассивного дохода не является рецептом успеха для малоимущих граждан. Для того чтобы получить ощутимый доход, необходимо изначально вкладывать серьёзные суммы. Потому инвестирование подходит для людей с уровнем дохода выше среднего.