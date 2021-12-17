Набиуллина: предприятия вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами

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Авиабилеты на рейсы из России в Европу за год подорожали на 35%. Средняя стоимость перелёта в одну сторону составила 19,4 тысячи рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование профильного портала Tutu.ru.

За билет в Европу платили в среднем 19 385 рублей — на 35% больше, чем год назад, — говорится в сообщении. Стоимость авиабилетов в Германию, согласно исследованию, увеличилась почти на...