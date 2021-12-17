Набиуллина: предприятия вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами
Ксения Голуб
Ксения Голуб
12:29, 18 декабря 2021
Эльвира НабиуллинаФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о том, что растёт число предприятий в стране, которые сталкиваются с необходимостью повышения уровня зарплаты сотрудникам двузначными темпами, чтобы удержать их. Нехватка квалифицированных кадров усиливает проинфляционные риски, заявила она в ходе пресс-конференции, сообщает РИА Новости.
В результате увеличения спроса на труд по различным категориям работников транслируется устойчивый рост номинальных зарплат. В ходе обсуждения перед сегодняшним решением сразу несколько руководителей наших региональных главных управлений отметили, что всё больше предприятий вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников, — отметила глава регулятора.
По словам руководителя Банка России, нехватка сотрудников стала одним из факторов, ограничивающих возможности компаний по расширению производства — им тяжело догонять растущий спрос.
Это говорит об усилении проинфляционных рисков со стороны рынка труда, — добавила Набиуллина.
Ранее сообщалось, что переводы между собственными счетами клиента в разных банках могут стать бесплатными. Соответствующую инициативу рассматривает Центробанк России, отмена комиссии улучшит конкуренцию среди банков.