На Украине назвали трюком идею дочерней компании для «Северного потока — 2»

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook одобрительно отозвался о приостановке сертификации «Северного потока — 2», но заявил, что Россия готова пойти на уловки и создать дочернюю компанию, чтобы обойти требования ФРГ. На эту компанию также должны быть наложены санкции.

Чиновник заявил , что желание оператора проекта создать в ФРГ дочернюю компанию для управления частью газопровода на территории страны является юридическим трюком, который не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства. Витренко призвал не оставить это без внимания и попросил США наложить санкции на будущую дочернюю компанию Nord Stream 2 AG.

Эти новые санкции должны действовать по крайней мере до тех пор, пока РФ не перестанет использовать газ в качестве оружия и не начнёт действовать по европейским правилам, — подчеркнул украинский топ-менеджер.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс сертификации возобновится, когда оператор передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой дочерней компании, которую планируется создать специально для этого.