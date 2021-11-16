На Украине назвали трюком идею дочерней компании для «Северного потока — 2»

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook одобрительно отозвался о приостановке сертификации «Северного потока — 2», но заявил, что Россия готова пойти на уловки и создать дочернюю компанию, чтобы обойти требования ФРГ. На эту компанию также должны быть наложены санкции.
Чиновник
Эти новые санкции должны действовать по крайней мере до тех пор, пока РФ не перестанет использовать газ в качестве оружия и не начнёт действовать по европейским правилам, — подчеркнул украинский топ-менеджер.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс сертификации возобновится, когда оператор передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой дочерней компании, которую планируется создать специально для этого.