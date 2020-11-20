На том стоять будем: Минэк хочет обменивать вид на жительство на инвестиции

Тот факт, что Россия начинает использовать экономическую натурализацию как меру регулирования миграции, — позитивная тенденция. Дело в том, что в РФ третий год подряд фиксируется естественная убыль населения, и миграционный прирост уже не может её компенсировать, заявил NEWS.ru эксперт Института мировой экономики и бизнеса РУДН Равиль Асмятуллин. Стало известно, что Минэкономразвития подготовило проект закона, который позволит иностранцам в упрощённом порядке получить вид на жительство в России за инвестиции в экономику, следует из разработанного ведомством законодательного акта. Вступление его в силу планируется не ранее середины 2021 года, уточнили в пресс-службе министерства. Предложенные меры должны будут оказать содействие ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики и созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойной зарплатой, рапортуют чиновники.

Чтобы оформить вид на жительство (ВНЖ), претендентам нужно выполнить хотя бы одно из следующих условий. Например, можно владеть российской компанией, вложив в её капитал не менее 15 миллионов рублей. Также разрешается обладать и иностранной организацией, однако в этом случае необходимо проинвестировать 50 миллионов. Предприятие должно работать хотя бы три года, говорится в документе, который цитируют « Известия ».

Кроме того, можно вложить 15 миллионов рублей в российский бизнес, необязательно становясь его акционером. Такая компания также должна просуществовать не менее трёх лет, выплатить налогов как минимум на 6 миллионов рублей и принять на работу по крайней мере 25 человек.

Ещё один вариант — зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), вложив в дело 10 миллионов рублей и трудоустроив десять россиян.

Ещё можно на протяжении трёх лет до момента подачи заявления на ВНЖ владеть российскими государственными облигациями либо недвижимостью стоимостью 30 миллионов рублей.

Позитивно, что Россия начинает использовать экономическую натурализацию как меру регулирования миграции. В России третий год подряд фиксируется естественная убыль населения. И миграционный прирост уже не может её компенсировать. Равиль Асмятуллин преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН

По итогам 2020 года, согласно мнению ряда экспертов, общая убыль населения в РФ составит порядка 400–450 тыс. человек. Поэтому меры по стимулированию притока мигрантов в данной ситуации необходимы, указывает Асмятуллин.

Хотя ожидаемый эффект — обеспечение притока капитала, предпринимательского таланта и технологий — вряд ли будет достигнут, скептично рассуждает эксперт. Во-первых, процесс получения ВНЖ остаётся достаточно забюрократизированным. Во-вторых, запущенная ранее программа по привлечению высококвалифицированных специалистов даёт очень скромный приток, география которого выглядит так: львиную долю обеспечивают страны СНГ, среди дальнего зарубежья это Китай, Вьетнам. В-третьих, есть много более конкурентных предложений, уточняет аналитик.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Например, в США по программе EB-5 Immigrant Investor Program минимальный объём инвестиций составляет $900 тысяч и отсутствует необходимость постоянно находиться определённое количество дней по EB-5-визе на территории США. Однако для получения грин-карты придётся соблюсти определённые ограничения, — отметил эксперт РУДН.

Равиль Асмятуллин добавил, что в странах Карибского бассейна более скромные требования к минимальной сумме инвестиций — $100–150 тысяч, при этом во многих случаях переезжать не придётся. Наконец, в-четвёртых, допущения по поводу интереса к золотому паспорту РФ стран Ближнего Востока и Северной Африки завышены. Граждане данных государств традиционно выбирают другие направления — Францию, Испанию, Италию или Германию.

Тренд надежды

Данная мера всё же должна помочь экономике страны, повысить занятость и стабильность на рынке труда, убеждён доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Но надо понимать, отмечает экономический аналитик, что на рынке РФ иностранные инвесторы присутствуют давно и владельцы капиталов успешно работали и без этого закона.

Компании и активы оформлялись на граждан РФ, и вопросов становилось меньше. К тому же закон в основном направлен на инвесторов дальнего зарубежья, у которых помимо России есть и другие рынки инвестирования. Учитывая проблемы бизнеса в РФ, иностранные инвесторы подумают не раз, прежде чем примут положительное решение. Аяз Аладдин оглы Алиев доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова

И всё-таки предложенных условий маловато, полагает специалист. Ведь помимо предложенных мер стоило бы заняться и созданием максимально благоприятных условий для привлечения иностранных граждан через бизнес-гарантии и налоговые преференции.

Потому как открыть компанию, вложить деньги, занять граждан РФ не проблема. Проблемы в дальнейшем могут быть с бюрократическим аппаратом, — предупреждает эксперт.

Он подчеркнул, что «власти должны способствовать минимизации административных проблем бизнеса, чтобы этот закон действительно работал».

Слабые места задумки

То, что предлагается, не сильно привлечёт иностранных инвесторов, опасаются опрошенные эксперты. Отмена сдачи экзамена, сбора пакетов документов и прочее — этого явно недостаточно. Необходимо добавлять и расширять финансовые гарантии и условия, которые станут серьёзным подспорьем, чтобы на Россию можно было обратить более пристальное внимание в качестве рынка инвестирования.

Ну, допустим, бизнесмены въедут в страну по предложенным условиям, но с чем они столкнутся дальше? Будут жить как обычные рядовые инвесторы в РФ. Их ждут те же ограничения и проблемы, бюрократические вопросы, которые уже есть в российской системе бизнес-инвестиций.

Увы, но на том стояла и стоять будет Русская земля, как говорил Александр Невский из одноимённого фильма. Но, кстати, судя по летописям, он этих слов никогда и нигде не произносил.

Поэтому предлагаем воспринимать это в качестве надежды на перемены.