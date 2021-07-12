На Курилах захотели создать российский офшор

Правительство России планирует развивать территории Курильских остров за счёт создания там офшорных зон (свободной налоговой области). Такой сценарий хотят реализовать в ближайшие пять лет, cообщил в интервью ГТРК «Владивосток» вице-премьер и полномочный представитель РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, что эффективно работающих рыбозаводов на Курилах по-прежнему мало, поэтому российские власти заинтересованы в увеличении общей конкурентоспособности этого региона. Для выполнения данной цели Трутнев предложил оставить на Курилах действие только одного налога – на доходы физических лиц.

Он также выразил надежду, что на инициативу премьер-министра страны Михаила Мишустина откликнутся как российские, так и зарубежные предприниматели, в том числе и японские бизнесмены. В результате увеличение спроса на деловую активность Трутнев выразил надежду на создание опережающей динамики развития Курильских островов.

При этом он также добавил, что в вопросах их территориальной принадлежности поставлена точка. По мнению Трутнева, иностранным партнёрам России со временем придётся смириться с данным фактом.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил ввести на Курильских островах особый налоговый режим. В рамках этого предложения планируется освободить от уплаты налога на прибыль, НДС, налога на имущество, а также земельных и транспортных денежных сборов. Помимо этого, в регионе планируется ввести свободную таможенную зону и также понизить ставки платежей по страховым взносам в размере 7,6%.