«На хрен они нам нужны?»: Руцкой заявил, что Россия выдержит санкции Запада

Бывший вице-президент РФ Герой Советского Союза Александр Руцкой заявил NEWS.ru, что Россия выдержит санкции Запада на фоне спецоперации ВС РФ на Украине, начавшейся 24 февраля. Политик отметил, что «на хрен они нам нужны», комментируя планы США и Великобритании как минимум принять по отношению к РФ «самые жёсткие меры». Спикер заявил, что у РФ есть все необходимые ресурсы для жизни в условиях внешнего давления.

Да выдержим мы, выдержим. Ради бога. Я всем напоминаю, кто задаёт такой вопрос: после 45 года, за восемь лет нам кто-либо помогал восстанавливать экономику? Никто! Мало того, ещё и угрожали. Мы не только восстановили экономику СССР, но и помогли Восточной Европе восстановить экономику, мирную жизнь. Спокойно надо к этому всему относится. На хрен они нам нужны? У нас всё есть своё — газ, промышленность, сельское хозяйство, энергоресурсы любые, земля, климат. Нам ничего не нужно, не пропадём, — подчеркнул Руцкой.

Эксперт добавил, что у «РФ и россиян совесть чиста, так как не мы являемся инициаторами того, что сейчас происходит. Надо себя уважать».

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В свою очередь Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. Отмечается, что сегодня лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении России. По заявлению представителей ЕС, Россия понесёт существенные последствия за свои действия.

Еврокомиссия же предложит лидерам стран Евросоюза новый пакет санкции против России, среди которых меры против стратегических секторов российской экономики и банков.