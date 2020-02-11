https://static.news.ru/photo/1294dda2-4ca5-11ea-a499-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белоруссия начала забор технологической нефти из участков магистрального трубопровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям. Её направляют на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Республики.

Как отметили в концерне «Белнефтехим», потребность в таких действиях возникла «в условиях отсутствия прежних объёмов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок».

Мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории, — цитирует РИА Новости представителя концерна.

При этом он подчеркнул, что негативного влияния на транзит не будет. Поскольку забор производиться только на тех ветках, которые не задействованы в транзитной прокачке, то объём поставок европейским потребителям не изменится.

В концерне уточнили, что используют технологии консервации участков трубопровода, позволяющие при необходимости оперативно восстановить прокачку.

Российская сторона уведомлена о ситуации, заверили в «Белнефтехиме».

Как писал NEWS.ru, Россия и Белоруссия договорились о цене на углеводороды — 83% от мировой. В Минске согласились, но заявили, что надеются на ещё большую скидку до конца 2020 года, чтобы минимизировать убытки своих НПЗ.