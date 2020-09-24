МВФ: последствия пандемии могут быть легче, чем предполагалось

https://static.news.ru/photo/7337b59c-fe77-11ea-864d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhao Jun/Global Look Press

Пресс-секретарь Международного валютного фонда Джерри Райс сообщил, что показатели Китая и ряда других экономически развитых стран за второй квартал 2020 года оказались лучше, чем прогнозировалось в июне. По его словам, последствия пандемии коронавируса могут оказаться не такими серьёзными, как оценивалось ранее.

Кроме того, в МВФ увидели признаки медленного восстановления мировой экономики. При этом ситуация на развивающихся рынках остаётся сложной, отметил он в ходе онлайн-брифинга.

Последние поступающие данные дают возможность полагать, что последствия [пандемии COVID-19] будут несколько менее серьёзными, чем говорилось в апдейте 24 июня, с учётом того, что частично экономика начинает выправляться, — подчеркнул он.

Представитель фонда отметил, что обновлённый прогноз будет опубликован 13 октября, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Коста-Рики запросили у Международного валютного фонда (МВФ) помощь на сумму $1,75 млрд для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Кредит рассчитан на три года.