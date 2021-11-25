МВФ назвал сумму финансовых потерь Украины из-за «Северного потока — 2»

Доходы Украины от транзита газа в случае запуска газопровода «Северный поток — 2» сократятся более чем на $1 млрд в год в период до 2024 года. Именно до этого времени действует актуальный контракт на прокачку, заключённый с российской компанией «Газпром». Подсчёты возможных потерь приведены в документе Международного валютного фонда (МВФ), посвящённом пересмотру программы кредитования для Украины

По данным документа, на протяжении последних пяти лет Украина получала в обмен на предоставление своих газопроводов «Газпрому» в среднем чуть более $2,5 млрд в год.

В 2021 году, как предполагается, плата за транзит будет на 40 процентов ниже, чем в предшествующие годы, — сообщает МВФ.

Также в документе говорится, что после запуска «Северного потока — 2» объём проходящего через Украину газа снизится ещё больше, в связи с чем доходы страны здесь сократятся до $1,2 млрд в год. Такая ситуация сохранится до 2024 года, когда истекает действующий контракт между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».

Ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в случае запуска газопровода «Северный поток — 2» ежегодные потери Украины составят около $2 млрд. Из-за этого Киев и пытается заблокировать российский проект. Он также подчеркнул, что газопровод «угрожает мировой безопасности» и поэтому в Киеве рассчитывают на помощь Вашингтона.