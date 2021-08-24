Мутко рассказал Путину, насколько выросли цены на жильё

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал о росте цен на жильё на 25% за два года. Об этом глава корпорации сообщил на встрече с Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Мы увидели, что цена подросла. В прошлом году на 15,5%, в этом году уже [на] 13%, то есть где-то в среднем на 25%. Нужно сбалансировать спрос, больше жилья вводить, — сообщил Мутко президенту.

Также глава ДОМ.РФ добавил, что в этом году в стране планируется построить 84–85 млн квадратных метров жилья. Мутко отметил, что строительство жилья в стране идёт опережающими темпами.

Ранее генеральный директор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил, что среднерыночные ипотечные ставки на новостройки к концу года могут вырасти до 9%. По его словам, на данный момент рыночная ставка по ипотеке уже достигает 8,2%.