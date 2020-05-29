МОТ: мировая экономика может потерять более 300 млн полных рабочих ставок

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Мировая экономика может потерять более 300 миллионов полных ставок во втором квартале 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявила директор бюро Международной организации труда (МОТ) для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева.

Совокупные потери рабочего времени в мировой экономике составили 10,7%. Если говорить более понятным языком, это эквивалент 305 миллионов полноценных рабочих ставок, то есть полного рабочего времени 305 миллионов работников при 48-часовой рабочей неделе, — сказала Кулаева в интервью «Российской газете».

Она также отметила, что это не значит, что все 305 миллионов человек потеряют работу. По её словам, некоторые точно потеряют рабочие места, кто-то уйдёт на неполную ставку.

Кулаева подчеркнула, что, согласно оценкам МОТ, этот кризис худший в послевоенный период.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство экономического развития РФ сообщило о резком падении ВВП России в апреле на 12% в годовом выражении. При этом с января по февраль уменьшение ВВП составило 1,9%.