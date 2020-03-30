За повышенной московской выплатой по безработице в размере 19,5 тысячи рублей за сутки обратились 10 тысяч человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Такую сумму могут получить москвичи, которые отработали в этом году не менее 60 календарных дней, деньги будут выплачиваться с 1 апреля по 30 сентября. Для того, чтобы оформить пособие надо зарегистрироваться в службе занятости «Моя работа»,
Мы видим, что количество обращений растёт. Уже сегодня получили почти 10 тысяч заявок от жителей на регистрацию статуса безработного, а сайт службы занятости посетили более 40 тысяч человек за сутки, — рассказала Ракова.
Как писал NEWS.ru ранее, на сайте мэра Москвы появился перечень самых популярных вопросов жителей столицы о принятых властями мерах по предотвращению распространения коронавируса и ответы на них. В частности, столичное руководство пояснило, что на время режима самоизоляции общественный транспорт в городе будет работать в штатном режиме.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен