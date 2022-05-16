«Москвич» планирует выпускать авто для такси и каршеринга Москвы

Фото Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что завод «Москвич», на котором раньше производились автомобили Renault, сможет выпускать машины для такси и каршеринга столицы и Подмосковья. Как сообщил Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24», на сегодня столичным правительством уже сформирована рабочая группа с крупнейшими компаниями-агрегаторами, которые занимаются столичным такси.

Завод «Москвич», который правительство Москвы сегодня приобрело, он потенциально может производить эти автомобили для такси и для каршеринга, — заявил заммэра.

Вместе с агрегаторами будут определены технические моменты, которые определят, каким должен быть автомобиль для столичного такси.

Подписание соглашений о передаче российских активов Renault состоялось в понедельник, 16 мая. Доля завода в АвтоВАЗе перешла в ФГУП «НАМИ», а завод «Рено Россия» — городу Москве. Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет.

Ранее сообщалось, что замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин возглавил автомобильный завод «Москвич». В ведомстве отметили, что Пронин имеет большой опыт работы в автомобильной отрасли.