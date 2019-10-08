https://static.news.ru/photo/6269d528-e9ca-11e9-babc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Минфин РФ и Министерство казначейства и финансов Турции заключили договор о расчётах и платежах в национальных валютах. Документ подписали главы ведомств — Антон Силуанов и Берат Албайрак соответственно.

Москва считает основными целями соглашения увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры в финансовых операциях между странами, а также создание инфраструктуры и повышение привлекательности нацвалют для бизнеса, говорится на официальном сайте российского Минфина.

Ранее News.ru сообщал, что высказывание президента США Дональда Трампа о намерении «уничтожить экономику Турции» являются неприемлемой формой межгосударственного диалога. Такую позицию высказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.