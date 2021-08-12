Московский бизнес стал меньше пользоваться безналичной оплатой

Доля безналичной оплаты в оборотах московского малого и среднего бизнеса в июле упала до 61%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы исследования IT-компании «Эвотор».

Аналитики провели исследование среди данных 800 тысяч смарт-терминалов за июль 2020 и 2021 годов. Эксперты пришли к выводу, что доля безналичных расчётов в обороте предприятий малого и среднего бизнеса столицы в прошлом месяце упала на два процентных пункта.

В свою очередь в Санкт-Петербурге этот показатель продолжает расти. В июле объёмы использования безнала в оборотах местного бизнеса увеличились с 59% до 67%.

Лидерами же по уровню проникновения безналичной оплаты по-прежнему остаются Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. В среднем же по России на безналичные расчёты пришлось 58% всех расходов на товары и услуги на малых и средних предприятиях.

Ранее в Центробанке РФ назвали число россиян, практикующих онлайн-переводы. Так, более 75% взрослого населения страны хотя бы раз переводили денежные средства на безналичной основе.