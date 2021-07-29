В ЦБ назвали число россиян, практикующих онлайн-переводы

Более 75% взрослого населения России хотя бы однажды переводили деньги через электронные сервисы. За последние два года этот показатель вырос более чем на 20 процентных пунктов, свидетельствуют данные Центробанка.

Эксперты отметили, что в стране за последнее время наблюдается активный рост использования платёжных карт. Так, их доля в розничном обороте за прошлый год увеличилась до 67,6%. Сектор безналичных платежей поднялся до отметки в 70,3%.

На подобную тенденцию повлияли ряд факторов, включая распространение коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений. Ковид также стал причиной снижения уровня удовлетворённости населения услугами финансовых организаций.

Однако аналитики ЦБ подчеркнули, что в дальнейшем ожидают изменения динамики в обратную сторону (положительный рост) вместе с увеличением темпов восстановления российской экономики. При этом уровень оценки банковских услуг со стороны представителей малого и среднего бизнеса, напротив, показал рост и достиг отметки 82,3%, несмотря на разгар распространения коронавирусной инфекции в стране.

Впрочем, бизнес и граждане сошлись в положительной оценке антикризисных мер поддержки, включая реструктуризацию кредитов и займов, подчеркнули в своём отчёте специалисты. Так, почти три четверти людей остались удовлетворены подобным видом помощи. В свою очередь 87–89% российских предпринимателей позитивно оценили получение беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам.

Ранее сообщалось, что в России выросли реальные зарплаты населения. По данным Росстата, за апрель — май 2021 года эти показатели поднялись на 3% в годовом выражении.